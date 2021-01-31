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Электрический лобзик Интерскол МП-55/500Э
5.0
4
2 720 ₽
3 230 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Интерскол МП-55/500Э
    Арт. 77777Х14183
    5.0
    4
    Электрический лобзик Интерскол МП-55/500Э

      Электрический лобзик Интерскол МП-55/500Э

      • -510 ₽
      2 720 ₽
      3 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х14183
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -510 ₽
      2 720 ₽
      3 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Интерскол МП 55 500Э 500 Вт это электрический лобзик, который используется в самых разных сферах для нарезания заготовок. Инструмент максимально комфортен в эксплуатации: имеется универсальный зажимной механизм на ключ для фиксации полотна, увеличенный адаптер системы сбора пыли, откидной щиток и защитную опору. Рукоятки прорезинены, и расположены таким образом, чтобы лобзиком было удобно и просто управлять даже на высоких оборотах. Данные нововведения обеспечивают охрану здоровья пользователя и повышают надежность оборудования в долгосрочной перспективе. Двигатель инструмента обладает производительностью не менее пятисот Ватт, что превосходно подходит для повседневного применения: резки и пиления заготовок как прямо, так и под углом до сорока пяти градусов. Четыре скоростных режима подбираются индивидуально по степени твердости выбранного для обработки материала. Интерскол МП 55 500Э купить можно в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества:

        • 4 скорости двигателя;
        • Защитный откидной экран для рук;
        • Предохранительный стержень;
        • Обрезиненные рукоятки не скользят;
        • Легкая управляемость инструментом;
        • Маневренность, возможность пиления под углом до 45⁰;
        • Функция фиксации заготовки;
        • Адаптер пылесборной системы увеличенного сечения.