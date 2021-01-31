Электрический лобзик Интерскол МП-55/500Э

Интерскол МП 55 500Э 500 Вт это электрический лобзик, который используется в самых разных сферах для нарезания заготовок. Инструмент максимально комфортен в эксплуатации: имеется универсальный зажимной механизм на ключ для фиксации полотна, увеличенный адаптер системы сбора пыли, откидной щиток и защитную опору. Рукоятки прорезинены, и расположены таким образом, чтобы лобзиком было удобно и просто управлять даже на высоких оборотах. Данные нововведения обеспечивают охрану здоровья пользователя и повышают надежность оборудования в долгосрочной перспективе. Двигатель инструмента обладает производительностью не менее пятисот Ватт, что превосходно подходит для повседневного применения: резки и пиления заготовок как прямо, так и под углом до сорока пяти градусов. Четыре скоростных режима подбираются индивидуально по степени твердости выбранного для обработки материала. Интерскол МП 55 500Э купить можно в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества: