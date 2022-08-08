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Лобзик электрический Зубр "Профессионал" ЛП-500
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик электрический Зубр "Профессионал" ЛП-500
    Арт. О00000030063
    5.0
    1
    Лобзик электрический Зубр "Профессионал" ЛП-500

      Лобзик электрический Зубр "Профессионал" ЛП-500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030063
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональный инструмент для всех видов пиления различных материалов  для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс и металла (при установке соответствующего полотна) от тонких листов до досок толщиной 65 мм. Компактный и мощный, с удобным хватом и отличной маневренностью. Полезные "мелочи" вроде вставки для чистого пиления, легко скользящей накладки на основание, встроенного крепления ключа и переключения направлений обдува помогают работать комфортно и эффективно.

        Преимущества

        • Удобная эргономичная рукоятка для крепкого хвата и комфортного управления Зубр Профессионал ЛП-500
        • Быстрозажимной пилкодержатель для Т-образных хвостовиков полотен
        • Электронная регулировка частоты хода позволяет выбрать наилучший режим работы для любого материала
        • 3-позиционный маятниковый ход для обеспечения как быстрого, так и чистого пиления
        • Переключение между обдувом зоны реза и отводом опилок в пылесос обеспечивает контроль линии пиления или чистоту рабочего места
        • Патрубок подключения пылесоса снижает запыленность при пилении
        • Литая подошва с регулировкой угла пропила ±45 градусов с возможностью установки направляющего упора
        • Вставка в основание для предотвращения сколов в комплекте
        • Накладка на основание для лучшего скольжения и защиты распиливаемого материала
        • Фиксатор выключателя повышает удобство при длительной работе
        • Морозоустойчивый сетевой провод
        • Встроенный в основание держатель для ключа