Лобзик электрический Зубр "Профессионал" ЛП-500
Арт. О00000030063
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Число ходов, ход/мин
|3000
|
Наличие подсветки
|Нет
- Профессиональный инструмент для всех видов пиления различных материалов для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс и металла (при установке соответствующего полотна) от тонких листов до досок толщиной 65 мм. Компактный и мощный, с удобным хватом и отличной маневренностью. Полезные "мелочи" вроде вставки для чистого пиления, легко скользящей накладки на основание, встроенного крепления ключа и переключения направлений обдува помогают работать комфортно и эффективно.
Преимущества
- Удобная эргономичная рукоятка для крепкого хвата и комфортного управления Зубр Профессионал ЛП-500
- Быстрозажимной пилкодержатель для Т-образных хвостовиков полотен
- Электронная регулировка частоты хода позволяет выбрать наилучший режим работы для любого материала
- 3-позиционный маятниковый ход для обеспечения как быстрого, так и чистого пиления
- Переключение между обдувом зоны реза и отводом опилок в пылесос обеспечивает контроль линии пиления или чистоту рабочего места
- Патрубок подключения пылесоса снижает запыленность при пилении
- Литая подошва с регулировкой угла пропила ±45 градусов с возможностью установки направляющего упора
- Вставка в основание для предотвращения сколов в комплекте
- Накладка на основание для лучшего скольжения и защиты распиливаемого материала
- Фиксатор выключателя повышает удобство при длительной работе
- Морозоустойчивый сетевой провод
- Встроенный в основание держатель для ключа