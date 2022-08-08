Лобзик электрический Зубр "Профессионал" ЛП-500

Преимущества

Удобная эргономичная рукоятка для крепкого хвата и комфортного управления Зубр Профессионал ЛП-500

Быстрозажимной пилкодержатель для Т-образных хвостовиков полотен

Электронная регулировка частоты хода позволяет выбрать наилучший режим работы для любого материала

3-позиционный маятниковый ход для обеспечения как быстрого, так и чистого пиления

Переключение между обдувом зоны реза и отводом опилок в пылесос обеспечивает контроль линии пиления или чистоту рабочего места

Патрубок подключения пылесоса снижает запыленность при пилении

Литая подошва с регулировкой угла пропила ±45 градусов с возможностью установки направляющего упора

Вставка в основание для предотвращения сколов в комплекте

Накладка на основание для лучшего скольжения и защиты распиливаемого материала

Фиксатор выключателя повышает удобство при длительной работе

Морозоустойчивый сетевой провод

Встроенный в основание держатель для ключа

Профессиональный инструмент для всех видов пиления различных материалов для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс и металла (при установке соответствующего полотна) от тонких листов до досок толщиной 65 мм. Компактный и мощный, с удобным хватом и отличной маневренностью. Полезные "мелочи" вроде вставки для чистого пиления, легко скользящей накладки на основание, встроенного крепления ключа и переключения направлений обдува помогают работать комфортно и эффективно.