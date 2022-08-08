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Лобзик электрический Зубр "Профессионал" ЛП-500 К
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик электрический Зубр "Профессионал" ЛП-500 К
    Арт. О00000030064
    5.0
    1
    Лобзик электрический Зубр "Профессионал" ЛП-500 К

      Лобзик электрический Зубр "Профессионал" ЛП-500 К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030064
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Зубр Профессионал ЛП-500 К служит для продольного, поперечного и фигурного пиления древесины, фанеры, ДСП, пластмассы. Имеет маятниковый ход, что ускоряет выполнение рабочих операций. Мощный двигатель с медной обмоткой обладает высокой перегрузочной способностью. Электронная регулировка частоты ходов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. Благодаря переключению между обдувом зоны реза и отводом опилок в пылесос достигается лучший обзор линии реза. Литая подошва с регулировкой угла пропила ±45 градусов.

        Преимущества

        • Морозоустойчивый сетевой провод
        • Встроенный в основание держатель для ключа
        • Вставка в основание для предотвращения сколов
        • Большой ход штока для увеличения толщины обрабатываемого материала
        • Фиксатор выключателя повышает удобство при длительной работе
        • Литая подошва с возможностью установки направляющего упора
        • Удобная рукоятка для крепкого хвата и комфортного управления
        • Быстрозажимной пилкодержатель для Т-образных хвостовиков полотен
        • Патрубок подключения пылесоса снижает запыленность при пилении
        • Накладка на основание для лучшего скольжения и защиты распиливаемого материала
        • 3-позиционный маятниковый ход для обеспечения как быстрого, так и чистого пиления
        • Высокая точность конструкции обеспечивает отсутствие люфтов, что способствует высокому качеству пиления
        • Кейс в комплекте для хранения и переноски Зубр Профессионал ЛП-500 К и расходного инструмента