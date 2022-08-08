Лобзик электрический Зубр "Профессионал" ЛП-500 К
Арт. О00000030064
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Зубр Профессионал ЛП-500 К служит для продольного, поперечного и фигурного пиления древесины, фанеры, ДСП, пластмассы. Имеет маятниковый ход, что ускоряет выполнение рабочих операций. Мощный двигатель с медной обмоткой обладает высокой перегрузочной способностью. Электронная регулировка частоты ходов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. Благодаря переключению между обдувом зоны реза и отводом опилок в пылесос достигается лучший обзор линии реза. Литая подошва с регулировкой угла пропила ±45 градусов.
Преимущества
- Морозоустойчивый сетевой провод
- Встроенный в основание держатель для ключа
- Вставка в основание для предотвращения сколов
- Большой ход штока для увеличения толщины обрабатываемого материала
- Фиксатор выключателя повышает удобство при длительной работе
- Литая подошва с возможностью установки направляющего упора
- Удобная рукоятка для крепкого хвата и комфортного управления
- Быстрозажимной пилкодержатель для Т-образных хвостовиков полотен
- Патрубок подключения пылесоса снижает запыленность при пилении
- Накладка на основание для лучшего скольжения и защиты распиливаемого материала
- 3-позиционный маятниковый ход для обеспечения как быстрого, так и чистого пиления
- Высокая точность конструкции обеспечивает отсутствие люфтов, что способствует высокому качеству пиления
- Кейс в комплекте для хранения и переноски Зубр Профессионал ЛП-500 К и расходного инструмента