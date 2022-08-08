Лобзик электрический Зубр "Профессионал" ЛП-500 К

Преимущества

Морозоустойчивый сетевой провод

Встроенный в основание держатель для ключа

Вставка в основание для предотвращения сколов

Большой ход штока для увеличения толщины обрабатываемого материала

Фиксатор выключателя повышает удобство при длительной работе

Литая подошва с возможностью установки направляющего упора

Удобная рукоятка для крепкого хвата и комфортного управления

Быстрозажимной пилкодержатель для Т-образных хвостовиков полотен

Патрубок подключения пылесоса снижает запыленность при пилении

Накладка на основание для лучшего скольжения и защиты распиливаемого материала

3-позиционный маятниковый ход для обеспечения как быстрого, так и чистого пиления

Высокая точность конструкции обеспечивает отсутствие люфтов, что способствует высокому качеству пиления

Кейс в комплекте для хранения и переноски Зубр Профессионал ЛП-500 К и расходного инструмента

Электрический лобзик Зубр Профессионал ЛП-500 К служит для продольного, поперечного и фигурного пиления древесины, фанеры, ДСП, пластмассы. Имеет маятниковый ход, что ускоряет выполнение рабочих операций. Мощный двигатель с медной обмоткой обладает высокой перегрузочной способностью. Электронная регулировка частоты ходов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. Благодаря переключению между обдувом зоны реза и отводом опилок в пылесос достигается лучший обзор линии реза. Литая подошва с регулировкой угла пропила ±45 градусов.