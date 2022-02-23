Электрический лобзик Интерскол МП-65/550Э

ИНТЕРСКОЛ МП-65/550Э 550 Вт — профессиональный инструмент, который используется для прямого и криволинейного пропила заготовок, строительных и мебельных плит на основе древесины (ДСП, ЦСП, МДФ и т.п.), листа и фасонного профиля из стали, цветного металла, пластмассы и подобных материалов (кроме асбестосодержащих). Лобзик имеет небольшие габариты и вес, поэтому удобен в использовании. Оснащен производительным маятниковым двигателем с четырьмя уровнями хода, что позволяет производить как черновой, так и чистовой распил заготовки. Регулировка частоты ходов штока – бесступенчатая. Способен резать древесину до глубины 65 мм, цветные металлы толщиной до 12 мм и сталь – до 6 мм. Лобзик оборудован устройством Quick-Fix для бесключевой и быстрой замены пилок. Основание инструмента фиксируется для резки прямо и под углом к поверхности ( до 45°). Для удобства работы элементы управления лобзика расположены на его рукоятке. Лобзик имеет возможность подключения пылесоса для сбора пыли и опилок, а также оборудован защитным экраном и металлической скобой для безопасного пользования. В Интернет-магазине “Бигам” ИНТЕРСКОЛ МП-65/550Э купить можно по выгодному предложению.

Преимущества электролобзика ИНТЕРСКОЛ МП-65/550Э:

Электродвигатель оптимальной производительности;

Маятниковый ход двигателя;

4 режима работы;

Воздушное охлаждение через отверстия в корпусе;

Электронное регулирование частоты ходов штока;

Бесключевой зажим крепления пилки Quick Fix;

Элементы управления на рукоятке;

Пластиковый экран и металлическая скоба для защиты;

Гарантия 24 месяца.

Комплектация: