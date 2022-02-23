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Электрический лобзик Интерскол МП-65/550Э
4.2
92
2 880 ₽
3 850 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Интерскол МП-65/550Э
    Арт. 77777Х1487
    4.2
    92
    Электрический лобзик Интерскол МП-65/550Э
    Электрический лобзик Интерскол МП-65/550Э
    Электрический лобзик Интерскол МП-65/550Э
    Электрический лобзик Интерскол МП-65/550Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-65/550Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-65/550Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-65/550Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-65/550Э

      Электрический лобзик Интерскол МП-65/550Э

      • -970 ₽
      2 880 ₽
      3 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1487
      4.2
      92

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		2800
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -970 ₽
      2 880 ₽
      3 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • ИНТЕРСКОЛ МП-65/550Э 550 Вт — профессиональный инструмент, который используется для прямого и криволинейного пропила заготовок, строительных и мебельных плит на основе древесины (ДСП, ЦСП, МДФ и т.п.), листа и фасонного профиля из стали, цветного металла, пластмассы и подобных материалов (кроме асбестосодержащих). Лобзик имеет небольшие габариты и вес, поэтому удобен в использовании. Оснащен производительным маятниковым двигателем с четырьмя уровнями хода, что позволяет производить как черновой, так и чистовой распил заготовки. Регулировка частоты ходов штока – бесступенчатая. Способен резать древесину до глубины 65 мм, цветные металлы толщиной до 12 мм и сталь – до 6 мм. Лобзик оборудован устройством Quick-Fix для бесключевой и быстрой замены пилок. Основание инструмента фиксируется для резки прямо и под углом к поверхности ( до 45°). Для удобства работы элементы управления лобзика расположены на его рукоятке. Лобзик имеет возможность подключения пылесоса для сбора пыли и опилок, а также оборудован защитным экраном и металлической скобой для безопасного пользования. В Интернет-магазине “Бигам” ИНТЕРСКОЛ МП-65/550Э купить можно по выгодному предложению.

        Преимущества электролобзика ИНТЕРСКОЛ МП-65/550Э:

        • Электродвигатель оптимальной производительности;
        • Маятниковый ход двигателя;
        • 4 режима работы;
        • Воздушное охлаждение через отверстия в корпусе;
        • Электронное регулирование частоты ходов штока;
        • Бесключевой зажим крепления пилки Quick Fix;
        • Элементы управления на рукоятке;
        • Пластиковый экран и металлическая скоба для защиты;
        • Гарантия 24 месяца.

        Комплектация:

        • Лобзик;
        • Направляющая линейка;
        • Винт фиксации направляющей;
        • Центр циркульный;
        • Ключ торцовый шестигранный S3;
        • Патрубок;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.