Электрический лобзик Интерскол МП-65/550Э
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|2800
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Наличие подсветки
|Нет
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ИНТЕРСКОЛ МП-65/550Э 550 Вт — профессиональный инструмент, который используется для прямого и криволинейного пропила заготовок, строительных и мебельных плит на основе древесины (ДСП, ЦСП, МДФ и т.п.), листа и фасонного профиля из стали, цветного металла, пластмассы и подобных материалов (кроме асбестосодержащих). Лобзик имеет небольшие габариты и вес, поэтому удобен в использовании. Оснащен производительным маятниковым двигателем с четырьмя уровнями хода, что позволяет производить как черновой, так и чистовой распил заготовки. Регулировка частоты ходов штока – бесступенчатая. Способен резать древесину до глубины 65 мм, цветные металлы толщиной до 12 мм и сталь – до 6 мм. Лобзик оборудован устройством Quick-Fix для бесключевой и быстрой замены пилок. Основание инструмента фиксируется для резки прямо и под углом к поверхности ( до 45°). Для удобства работы элементы управления лобзика расположены на его рукоятке. Лобзик имеет возможность подключения пылесоса для сбора пыли и опилок, а также оборудован защитным экраном и металлической скобой для безопасного пользования. В Интернет-магазине “Бигам” ИНТЕРСКОЛ МП-65/550Э купить можно по выгодному предложению.
Преимущества электролобзика ИНТЕРСКОЛ МП-65/550Э:
- Электродвигатель оптимальной производительности;
- Маятниковый ход двигателя;
- 4 режима работы;
- Воздушное охлаждение через отверстия в корпусе;
- Электронное регулирование частоты ходов штока;
- Бесключевой зажим крепления пилки Quick Fix;
- Элементы управления на рукоятке;
- Пластиковый экран и металлическая скоба для защиты;
- Гарантия 24 месяца.
Комплектация:
- Лобзик;
- Направляющая линейка;
- Винт фиксации направляющей;
- Центр циркульный;
- Ключ торцовый шестигранный S3;
- Патрубок;
- Руководство по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.