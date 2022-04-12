Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
Арт. Х15427
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Защита от лазера
|Нет
|
Защита от паров и брызг
|Да
- РОСОМЗ ЗН11 PANORAMA 21111 - очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные с высокой степенью защитных свойств с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE и мягким корпусом из ПВХ пластиката с широкой полосой обтюрации обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 3,0 Дж, УФ-излучения до l=350 нм и панорамный обзор при полном отсутствии искажений.
Преимущества
- Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию
- Современная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла
- Широкая регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя
- Широкая полоса обтюрации и удобное прилегание к лицу пользователя снижают утомление работающего при ношении очков “Панорама”
- Возможно ношение с корригирующими очками