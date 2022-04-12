Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111

Преимущества

Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию

Современная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла

Широкая регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя

Широкая полоса обтюрации и удобное прилегание к лицу пользователя снижают утомление работающего при ношении очков “Панорама”

Возможно ношение с корригирующими очками

РОСОМЗ ЗН11 PANORAMA 21111 - очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные с высокой степенью защитных свойств с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE и мягким корпусом из ПВХ пластиката с широкой полосой обтюрации обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 3,0 Дж, УФ-излучения до l=350 нм и панорамный обзор при полном отсутствии искажений.