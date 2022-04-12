Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
5.0
1
260 ₽
Очки
    Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
    Арт. Х15427
    5.0
    1
    Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
    Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
    Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
    Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
      Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
      Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
      Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
      Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111

      Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15427
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Да
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • РОСОМЗ ЗН11 PANORAMA 21111 - очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные с высокой степенью защитных свойств с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE и мягким корпусом из ПВХ пластиката с широкой полосой обтюрации обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 3,0 Дж, УФ-излучения до l=350 нм и панорамный обзор при полном отсутствии искажений.

        Преимущества

        • Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию
        • Современная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла
        • Широкая регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя
        • Широкая полоса обтюрации и удобное прилегание к лицу пользователя снижают утомление работающего при ношении очков “Панорама”
        • Возможно ношение с корригирующими очками