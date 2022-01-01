Очки защитные герметичные Росомз ЗНГ1 PANORAMA StrongGlass™ (2C-1,2 РС) 22137
Арт. О00000014496
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Да
- Защитные герметичные очки для работы с агрессивными и не агрессивными жидкостями РОСОМЗ ЗНГ1 PANORAMA StrongGlassтм РС 22137 используются при обработке металлов за станком, при работе с пневмо- и электроинструментом, при ремонтных и других работах. Защищают от мелких летящих частиц, УФ-излучения и брызг растворов. Корпус выполнен из эластичного материала Evoprene, а панорамное стекло - из прозрачного материала РС StrongGlass™. Специальное покрытие не позволяет запотевать стеклу даже в условиях повышенной влажности, гарантирует его ударопрочность и стойкость к царапинам. Очки не бояться высоких и низких температур. Регулируемая наголовная лента обеспечивает плотное прилегание обтюратора к лицу.
Преимущества
- Защитные герметичные очки для работы с агрессивными и не агрессивными жидкостями
- Защищают от мелких летящих частиц, УФ-излучения и брызг растворов
- Специальное покрытие не позволяет запотевать стеклу
- Регулируемая наголовная лента обеспечивает плотное прилегание обтюратора к лицу