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Очки защитные герметичные Росомз ЗНГ1 PANORAMA StrongGlass™ (2C-1,2 РС) 22137
610 ₽
Очки
    Очки защитные герметичные Росомз ЗНГ1 PANORAMA StrongGlass™ (2C-1,2 РС) 22137
    Арт. О00000014496
    Очки защитные герметичные Росомз ЗНГ1 PANORAMA StrongGlass™ (2C-1,2 РС) 22137
    Очки защитные герметичные Росомз ЗНГ1 PANORAMA StrongGlass™ (2C-1,2 РС) 22137
      Очки защитные герметичные Росомз ЗНГ1 PANORAMA StrongGlass™ (2C-1,2 РС) 22137
      Очки защитные герметичные Росомз ЗНГ1 PANORAMA StrongGlass™ (2C-1,2 РС) 22137

      Очки защитные герметичные Росомз ЗНГ1 PANORAMA StrongGlass™ (2C-1,2 РС) 22137

      610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014496

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Да
      Все характеристики
      610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитные герметичные очки для работы с агрессивными и не агрессивными жидкостями РОСОМЗ ЗНГ1 PANORAMA StrongGlassтм РС 22137 используются при обработке металлов за станком, при работе с пневмо- и электроинструментом, при ремонтных и других работах. Защищают от мелких летящих частиц, УФ-излучения и брызг растворов. Корпус выполнен из эластичного материала Evoprene, а панорамное стекло - из прозрачного материала РС StrongGlass™. Специальное покрытие не позволяет запотевать стеклу даже в условиях повышенной влажности, гарантирует его ударопрочность и стойкость к царапинам. Очки не бояться высоких и низких температур. Регулируемая наголовная лента обеспечивает плотное прилегание обтюратора к лицу.

        Преимущества

        • Защитные герметичные очки для работы с агрессивными и не агрессивными жидкостями 
        • Защищают от мелких летящих частиц, УФ-излучения и брызг растворов
        • Специальное покрытие не позволяет запотевать стеклу
        • Регулируемая наголовная лента обеспечивает плотное прилегание обтюратора к лицу