Очки защитные герметичные Росомз ЗНГ1 PANORAMA StrongGlass™ (2C-1,2 РС) 22137

Преимущества

Защитные герметичные очки для работы с агрессивными и не агрессивными жидкостями

Защищают от мелких летящих частиц, УФ-излучения и брызг растворов



Специальное покрытие не позволяет запотевать стеклу



Регулируемая наголовная лента обеспечивает плотное прилегание обтюратора к лицу



Защитные герметичные очки для работы с агрессивными и не агрессивными жидкостями РОСОМЗ ЗНГ1 PANORAMA StrongGlassтм РС 22137 используются при обработке металлов за станком, при работе с пневмо- и электроинструментом, при ремонтных и других работах. Защищают от мелких летящих частиц, УФ-излучения и брызг растворов. Корпус выполнен из эластичного материала Evoprene, а панорамное стекло - из прозрачного материала РС StrongGlass™. Специальное покрытие не позволяет запотевать стеклу даже в условиях повышенной влажности, гарантирует его ударопрочность и стойкость к царапинам. Очки не бояться высоких и низких температур. Регулируемая наголовная лента обеспечивает плотное прилегание обтюратора к лицу.