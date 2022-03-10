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Электрический лобзик Союз ЛБС-4050, 500 Вт
4.0
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Союз ЛБС-4050, 500 Вт
    Арт. 77777Х14143
    4.0
    2
    Электрический лобзик Союз ЛБС-4050, 500 Вт
    Электрический лобзик Союз ЛБС-4050, 500 Вт
    Электрический лобзик Союз ЛБС-4050, 500 Вт
      Электрический лобзик Союз ЛБС-4050, 500 Вт
      Электрический лобзик Союз ЛБС-4050, 500 Вт
      Электрический лобзик Союз ЛБС-4050, 500 Вт

      Электрический лобзик Союз ЛБС-4050, 500 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14143
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Союз ЛБС-4050 предназначен для распиловки заготовок из древесины и металла. Модель отлично подходит для нечастых и ненагруженных работ дома или в саду. Положение подошвы можно отрегулировать в диапазоне от 0 до 45 градусов, что позволяет выполнять косые пропилы. Для удобства ведения продолжительных по времени работ на рукоятке предусмотрена клавиша-фиксатор пусковой кнопки.

        Преимущества

        • 500-ваттный двигатель для оптимальной производительности
        • Регулировка наклона подошвы от 0 до 45 градусов
        • Нескользящая накладка на рукоятке для надежного удержания
        • Шестигранный ключ крепится непосредственно на корпусе
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса