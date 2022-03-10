Электрический лобзик Союз ЛБС-4050, 500 Вт

Преимущества

500-ваттный двигатель для оптимальной производительности

Регулировка наклона подошвы от 0 до 45 градусов

Нескользящая накладка на рукоятке для надежного удержания

Шестигранный ключ крепится непосредственно на корпусе

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Электрический лобзик Союз ЛБС-4050 предназначен для распиловки заготовок из древесины и металла. Модель отлично подходит для нечастых и ненагруженных работ дома или в саду. Положение подошвы можно отрегулировать в диапазоне от 0 до 45 градусов, что позволяет выполнять косые пропилы. Для удобства ведения продолжительных по времени работ на рукоятке предусмотрена клавиша-фиксатор пусковой кнопки.