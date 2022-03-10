Электрический лобзик Союз ЛБС-4050, 500 Вт
Арт. 77777Х14143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Союз ЛБС-4050 предназначен для распиловки заготовок из древесины и металла. Модель отлично подходит для нечастых и ненагруженных работ дома или в саду. Положение подошвы можно отрегулировать в диапазоне от 0 до 45 градусов, что позволяет выполнять косые пропилы. Для удобства ведения продолжительных по времени работ на рукоятке предусмотрена клавиша-фиксатор пусковой кнопки.
Преимущества
- 500-ваттный двигатель для оптимальной производительности
- Регулировка наклона подошвы от 0 до 45 градусов
- Нескользящая накладка на рукоятке для надежного удержания
- Шестигранный ключ крепится непосредственно на корпусе
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса