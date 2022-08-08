Лобзик электрический Зубр Л-400
Арт. О00000030062
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Число ходов, ход/мин
|3000
|
Наличие подсветки
|Нет
- Легкий, компактный, удобный инструмент для аккуратного пиления тонких материалов. Быстрая смена полотна, регулировка оборотов и хороший обдув места реза помогают работать проще и быстрее. Применение: для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс и металла (при установке соответствующего полотна).
Преимущества
- Легкий, компактный инструмент для домашнего мастера
- Удобный эргономичный дизайн, малые размеры и вес, низкий уровень вибрации
- Быстрозажимной патрон полотна с Т-образным хвостовиком для установки наиболее распространенного инструмента
- Электронная регулировка частоты хода в широком диапазоне для пиления различных материалов
- Простота конструкции гарантирует большую надежность
- Рукоятка с противоскользящей накладкой
- Регулируемая на угол ±45° подошва с возможностью установки направляющего упора
- Защитная скоба для защиты оператора при работе
- Кнопка фиксации выключателя повышает удобство при длительной работе
- Патрубок подключения пылесоса для эффективного пылеотвода
- Встроенный держатель для ключа