Лобзик электрический Зубр Л-400

Преимущества

Легкий, компактный инструмент для домашнего мастера

Удобный эргономичный дизайн, малые размеры и вес, низкий уровень вибрации

Быстрозажимной патрон полотна с Т-образным хвостовиком для установки наиболее распространенного инструмента

Электронная регулировка частоты хода в широком диапазоне для пиления различных материалов

Простота конструкции гарантирует большую надежность

Рукоятка с противоскользящей накладкой

Регулируемая на угол ±45° подошва с возможностью установки направляющего упора

Защитная скоба для защиты оператора при работе

Кнопка фиксации выключателя повышает удобство при длительной работе

Патрубок подключения пылесоса для эффективного пылеотвода

Встроенный держатель для ключа

Легкий, компактный, удобный инструмент для аккуратного пиления тонких материалов. Быстрая смена полотна, регулировка оборотов и хороший обдув места реза помогают работать проще и быстрее. Применение: для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс и металла (при установке соответствующего полотна).