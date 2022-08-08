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Лобзик электрический Зубр Л-400
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик электрический Зубр Л-400
    Арт. О00000030062
    5.0
    1
    Лобзик электрический Зубр Л-400
    Лобзик электрический Зубр Л-400
    Лобзик электрический Зубр Л-400
    Лобзик электрический Зубр Л-400
    Лобзик электрический Зубр Л-400
      Лобзик электрический Зубр Л-400
      Лобзик электрический Зубр Л-400
      Лобзик электрический Зубр Л-400
      Лобзик электрический Зубр Л-400
      Лобзик электрический Зубр Л-400

      Лобзик электрический Зубр Л-400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030062
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Легкий, компактный, удобный инструмент для аккуратного пиления тонких материалов. Быстрая смена полотна, регулировка оборотов и хороший обдув места реза помогают работать проще и быстрее. Применение: для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс и металла (при установке соответствующего полотна).

        Преимущества

        • Легкий, компактный инструмент для домашнего мастера
        • Удобный эргономичный дизайн, малые размеры и вес, низкий уровень вибрации
        • Быстрозажимной патрон полотна с Т-образным хвостовиком для установки наиболее распространенного инструмента
        • Электронная регулировка частоты хода в широком диапазоне для пиления различных материалов
        • Простота конструкции гарантирует большую надежность
        • Рукоятка с противоскользящей накладкой
        • Регулируемая на угол ±45° подошва с возможностью установки направляющего упора
        • Защитная скоба для защиты оператора при работе
        • Кнопка фиксации выключателя повышает удобство при длительной работе
        • Патрубок подключения пылесоса для эффективного пылеотвода
        • Встроенный держатель для ключа