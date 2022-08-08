Электрический лобзик Denzel JS-65
Арт. О00000033108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|2800
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Наличие подсветки
|Да
- Электрический лобзик DENZEL JS-65 27101 используется для резки дерева, металла и пластмассы. Инструмент оснащен четырьмя ступенями маятникового хода. Это позволяет подстраиваться под различный вид материала индивидуально. Защитный экран обеспечивает безопасность мастера во время работы. Удобная нескользящая рукоять позволяет удобно работать как в перчатках, так и голыми руками.
Преимущества
- Возможность DENZEL JS-65 27101 работать с различными материалами
- Алюминиевая подошва с пластиковой накладкой для более качественной работы
- Подшипники качения определяют больший ресурс инструмента
- Плавное движение усовершенствованной конструкции
- Электронная регулировка частоты ходов
- Подсветка рабочей зоны для комфортной работы