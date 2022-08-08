Преимущества

Возможность DENZEL JS-65 27101 работать с различными материалами

Алюминиевая подошва с пластиковой накладкой для более качественной работы

Подшипники качения определяют больший ресурс инструмента

Плавное движение усовершенствованной конструкции

Электронная регулировка частоты ходов

Подсветка рабочей зоны для комфортной работы

Электрический лобзик DENZEL JS-65 27101 используется для резки дерева, металла и пластмассы. Инструмент оснащен четырьмя ступенями маятникового хода. Это позволяет подстраиваться под различный вид материала индивидуально. Защитный экран обеспечивает безопасность мастера во время работы. Удобная нескользящая рукоять позволяет удобно работать как в перчатках, так и голыми руками.