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Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)
4.2
10
9 229 ₽
12 720 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Makita JV0600K
    Арт. 77777Х14108
    4.2
    10
    Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)
    Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)
    Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)
    Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)
    Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)
      Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)
      Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)
      Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)
      Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)
      Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)

      Электрический лобзик Makita JV0600K

      • -3 491 ₽
      9 229 ₽
      12 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х14108
      4.2
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -3 491 ₽
      9 229 ₽
      12 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электролобзик Makita JV0600K 650 Вт – ручной инструмент для пиления заготовок из металла, древесины и пластика. Подойдет для выполнения как бытовых, так и профессиональных задач. Лобзик имеет двигатель мощностью 650 Вт, оснащен системой воздушного охлаждения. Он удобен в управлении благодаря сбалансированности конструкции и скобовидной рукоятке, обеспечивающей надежный хват. Для длительной работы электролобзик Makita JV0600K имеет возможность фиксации кнопки “Пуск”. Угол наклона подошвы изменяется на 45° и в левую, и в правую сторону. Регулировка частоты оборотов электронная. В Интернет-магазине “Бигам” лобзик Makita JV0600K купить по выгодному предложению.

        Преимущества электрического лобзика Makita JV0600K

        • Мощный и простой в эксплуатации
        • Безопасный
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Маятниковый ход (3 режима + 1)
        • Двойная изоляция кабеля питания
        • Фиксация кнопки запуска

        Комплектация

        • Электролобзик
        • Полотно пильное
        • Ключ шестигранный
        • Кейс