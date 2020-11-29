Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)

Преимущества электрического лобзика Makita JV0600K

Мощный и простой в эксплуатации

Безопасный

Воздушное охлаждение двигателя

Маятниковый ход (3 режима + 1)

Двойная изоляция кабеля питания

Фиксация кнопки запуска

Комплектация

Электролобзик

Полотно пильное

Ключ шестигранный

Кейс

Электролобзик Makita JV0600K 650 Вт – ручной инструмент для пиления заготовок из металла, древесины и пластика. Подойдет для выполнения как бытовых, так и профессиональных задач. Лобзик имеет двигатель мощностью 650 Вт, оснащен системой воздушного охлаждения. Он удобен в управлении благодаря сбалансированности конструкции и скобовидной рукоятке, обеспечивающей надежный хват. Для длительной работы электролобзик Makita JV0600K имеет возможность фиксации кнопки “Пуск”. Угол наклона подошвы изменяется на 45° и в левую, и в правую сторону. Регулировка частоты оборотов электронная. В Интернет-магазине “Бигам” лобзик Makita JV0600K купить по выгодному предложению.