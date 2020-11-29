Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)

Электрический лобзик Makita JV0600K
Арт. 77777Х14108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электролобзик Makita JV0600K 650 Вт – ручной инструмент для пиления заготовок из металла, древесины и пластика. Подойдет для выполнения как бытовых, так и профессиональных задач. Лобзик имеет двигатель мощностью 650 Вт, оснащен системой воздушного охлаждения. Он удобен в управлении благодаря сбалансированности конструкции и скобовидной рукоятке, обеспечивающей надежный хват. Для длительной работы электролобзик Makita JV0600K имеет возможность фиксации кнопки “Пуск”. Угол наклона подошвы изменяется на 45° и в левую, и в правую сторону. Регулировка частоты оборотов электронная. В Интернет-магазине “Бигам” лобзик Makita JV0600K купить по выгодному предложению.
Преимущества электрического лобзика Makita JV0600K
- Мощный и простой в эксплуатации
- Безопасный
- Воздушное охлаждение двигателя
- Маятниковый ход (3 режима + 1)
- Двойная изоляция кабеля питания
- Фиксация кнопки запуска
Комплектация
- Электролобзик
- Полотно пильное
- Ключ шестигранный
- Кейс