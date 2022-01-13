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Ленточная пила Энкор Корвет-32
Арт. X1314011306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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- Ленточная пила Энкор Корвет-32 90320 имеет экономичный асинхронный двигатель, который не требует специального обслуживания и не перегружает электросеть при использовании станка в домашних условиях. Транспортирный упор и наклоняемый стол позволяют выпиливать фигуры со сложными углами. Также на станке можно производить радиусные детали.
Преимущества
- Удобство в работе. Параллельный упор, перемещаемый по столу, позволяет пилить серии деталей одного размера без разметки
- Быстрая замена. Замки на боковых крышках легко и быстро отпираются одним поворотом, облегчая доступ к шкивам для замены пильной ленты
- Магнитный пускатель двигателя
- Возможность радиусного пиления при использовании узкой ленты
- Концевой выключатель отключает двигатель при открытии бокового кожуха
- Щетка для очистки шкива
- Установка по высоте пильной ленты
- Патрубок для подключения пылесоса
- Малые габариты и вес