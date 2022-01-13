Преимущества

Удобство в работе. Параллельный упор, перемещаемый по столу, позволяет пилить серии деталей одного размера без разметки

Быстрая замена. Замки на боковых крышках легко и быстро отпираются одним поворотом, облегчая доступ к шкивам для замены пильной ленты



Магнитный пускатель двигателя

Возможность радиусного пиления при использовании узкой ленты

Концевой выключатель отключает двигатель при открытии бокового кожуха

Щетка для очистки шкива

Установка по высоте пильной ленты

Патрубок для подключения пылесоса

Малые габариты и вес

Ленточная пила Энкор Корвет-32 90320 имеет экономичный асинхронный двигатель, который не требует специального обслуживания и не перегружает электросеть при использовании станка в домашних условиях. Транспортирный упор и наклоняемый стол позволяют выпиливать фигуры со сложными углами. Также на станке можно производить радиусные детали.