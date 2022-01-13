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Ленточная пила Энкор Корвет-32
5.0
1
33 500 ₽
Ленточные станки по дереву
  • Персональная скидка
Ленточная пила Энкор Корвет-32
Арт. X1314011306
5.0
1
Ленточная пила Энкор Корвет-32
Ленточная пила Энкор Корвет-32
Ленточная пила Энкор Корвет-32
Ленточная пила Энкор Корвет-32
Ленточная пила Энкор Корвет-32
  • Персональная скидка
Ленточная пила Энкор Корвет-32
Ленточная пила Энкор Корвет-32
Ленточная пила Энкор Корвет-32
Ленточная пила Энкор Корвет-32
Ленточная пила Энкор Корвет-32

Ленточная пила Энкор Корвет-32

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33 500 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. X1314011306
5.0
1

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Частота, Гц
50
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
33 500 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ленточная пила Энкор Корвет-32 90320 имеет экономичный асинхронный двигатель, который не требует специального обслуживания и не перегружает электросеть при использовании станка в домашних условиях. Транспортирный упор и наклоняемый стол позволяют выпиливать фигуры со сложными углами. Также на станке можно производить радиусные детали.

    Преимущества

    • Удобство в работе. Параллельный упор, перемещаемый по столу, позволяет пилить серии деталей одного размера без разметки
    • Быстрая замена. Замки на боковых крышках легко и быстро отпираются одним поворотом, облегчая доступ к шкивам для замены пильной ленты
    • Магнитный пускатель двигателя
    • Возможность радиусного пиления при использовании узкой ленты
    • Концевой выключатель отключает двигатель при открытии бокового кожуха
    • Щетка для очистки шкива
    • Установка по высоте пильной ленты
    • Патрубок для подключения пылесоса
    • Малые габариты и вес