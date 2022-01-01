Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Металлообраба­­тывающие станки

Ленточные пилы по металлу

Найдено: 106 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ленточные пилы по металлу в городе Ярославль по цене от 23000 до 3800000 рублей. В наличии более 106 наименований. Ленточные пилы по металлу можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470
19 500 ₽
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-48 90480
27 400 ₽
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-48 90480
Станок по металлу Энкор Корвет Эксперт 496
10 200 ₽
Станок по металлу Энкор Корвет Эксперт 496
Станок по металлу Huter ECS-100 72/10/2
2 691 ₽
Станок по металлу Huter ECS-100 72/10/2
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-45 90450
9 500 ₽
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-45 90450
Станок по металлу Энкор Корвет-487 94870
3 350 ₽
Станок по металлу Энкор Корвет-487 94870
Сверлильный станок Энкор К-244
66 500 ₽
Сверлильный станок Энкор К-244
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
72 800 ₽
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Станок сверлильный Зубр ЗСС-350
13 490 ₽
Станок сверлильный Зубр ЗСС-350
Станок сверлильный с тисками Zitrek DP-82 (067-4010)
9 900 ₽
Станок сверлильный с тисками Zitrek DP-82 (067-4010)
Сверлильный станок Dremel 2.615.022.0JB
9 240 ₽
Сверлильный станок Dremel 2.615.022.0JB
Станок по металлу Champion C2001
9 750 ₽
Станок по металлу Champion C2001
Сверлильный станок с тисками Zitrek DP-90 067-4011
7 871 ₽
Сверлильный станок с тисками Zitrek DP-90 067-4011
Станок по металлу Вихрь СЗМ-65
2 331 ₽
Станок по металлу Вихрь СЗМ-65
Станок по металлу Makita GB 602
13 319 ₽
Станок по металлу Makita GB 602
Станок по металлу Sturm BG6010S
2 969 ₽
Станок по металлу Sturm BG6010S
Станок по металлу Энкор Корвет-489 94890
4 350 ₽
Станок по металлу Энкор Корвет-489 94890
Станок по металлу Вихрь ТС-200 72/7/2
3 090 ₽
Станок по металлу Вихрь ТС-200 72/7/2
Станок по металлу Вихрь ТС-150 72/7/1
2 421 ₽
Станок по металлу Вихрь ТС-150 72/7/1
Станок по металлу Matrix (12 т, 1/2-2)
16 989 ₽
Станок по металлу Matrix (12 т, 1/2-2)
Станок по металлу Вихрь ТС-400 72/7/3
4 890 ₽
Станок по металлу Вихрь ТС-400 72/7/3
Станок по металлу Вихрь СЗЦ-200 72/10/1
2 990 ₽
Станок по металлу Вихрь СЗЦ-200 72/10/1
Станок по металлу для резки Jet HBS-1018W JE414473T
175 891 ₽
Станок по металлу для резки Jet HBS-1018W JE414473T
Станок ленточнопильный Stalex BS-128HDR
66 708 ₽
Станок ленточнопильный Stalex BS-128HDR
Станок ленточнопильный Stalex BS-712N
120 364 ₽
Станок ленточнопильный Stalex BS-712N
Станок ленточнопильный Stalex BS-85
31 541 ₽
Станок ленточнопильный Stalex BS-85
Станок по металлу для резки Stalex SBS-250A
232 752 ₽
Станок по металлу для резки Stalex SBS-250A
JET J-350V Ленточнопильный станок
75 000 ₽
JET J-350V Ленточнопильный станок
JET J-351V Ленточнопильный станок
99 000 ₽
JET J-351V Ленточнопильный станок
Станок по металлу для резки JET J-350SV
75 000 ₽
Станок по металлу для резки JET J-350SV
Станок по металлу для резки JET J-350CSV
90 000 ₽
Станок по металлу для резки JET J-350CSV
Станок по металлу для резки JET MBS-56CS
99 000 ₽
Станок по металлу для резки JET MBS-56CS
Станок по металлу для резки JET HVBS-712K
135 000 ₽
Станок по металлу для резки JET HVBS-712K
JET HBS-814GH Ленточнопильный станок
220 000 ₽
JET HBS-814GH Ленточнопильный станок
JET HVBS-912 Ленточнопильный станок
230 000 ₽
JET HVBS-912 Ленточнопильный станок
Станок по металлу для резки JET HVBS-912G
260 000 ₽
Станок по металлу для резки JET HVBS-912G
Станок по металлу для резки JET MBS-911CSD
398 000 ₽
Станок по металлу для резки JET MBS-911CSD
JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок
625 000 ₽
JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок
JET HBS-916W Ленточнопильный станок
320 000 ₽
JET HBS-916W Ленточнопильный станок
JET HBS-1018W Ленточнопильный станок
390 000 ₽
JET HBS-1018W Ленточнопильный станок
Станок по металлу для резки JET HBS-1321VS
900 000 ₽
Станок по металлу для резки JET HBS-1321VS
Станок по металлу для резки JET MBS-1321VS
950 000 ₽
Станок по металлу для резки JET MBS-1321VS
JET MBS-1012CNC Ленточнопильный станок с ЧПУ
1 550 000 ₽
JET MBS-1012CNC Ленточнопильный станок с ЧПУ
Станок по металлу для резки JET HBS-2028DAS
2 400 000 ₽
Станок по металлу для резки JET HBS-2028DAS
Станок по металлу для резки JET JBSM-100
23 000 ₽
Станок по металлу для резки JET JBSM-100
Станок по металлу для резки Pilous ARG 300 S.A.F.
1 044 046 ₽
Станок по металлу для резки Pilous ARG 300 S.A.F.
Станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)
65 000 ₽
Станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)