Ленточные пилы – это универсальные приспособления для обработки дерева, металла и других материалов. Для прибора представлено большое количество различных ножей, которые способны совершать необходимый объем режущих движений с разной скоростью. Главные преимущества: многофункциональность, высокая производительность.

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