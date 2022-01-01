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JET J-351V Ленточнопильный станок
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Ленточные пилы по металлу
    JET J-351V Ленточнопильный станок
    Арт. jet_173
    JET J-351V Ленточнопильный станок

      JET J-351V Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_173

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		35
      Габариты, мм
      		1100x550x600
      Размер пильной ленты, мм
      		20x0.9x2035
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		170
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель JET 351V представляет ленточнопильный станок европейского типа, предназначенный для работы в домашних условиях, для мелкосерийных работ на производстве. Управление опусканием пильной рамы осуществляется в ручном режиме. Литая пильная рама обеспечивает необходимый прижим ленточного полотна к заготовке в процессе обработки. Поднятие рамы по окончанию работы выполняется оператором. Для этой цели рама снабжена пружиной, компенсирующей и облегчающей подъемное усилие. Станок рассчитан на распил круглых заготовок максимальным диаметром до 170 мм. Для достижения необходимого угла распила имеется шкала, фиксирующая поворот рамы на угол в диапазоне 0-60 градусов.

        Особенности:

        • модель европейского типа;
        • опускание пильной рамы вручную;
        • малый вес;
        • распил круглых и профильных заготовок под разным углом;
        • плавная регулировка движения ленточного полотна;
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно;
        • М42 20х0,9х2035 мм, 10/14 TPI;
        • Регулируемый концевой упор.