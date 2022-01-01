JET J-351V Ленточнопильный станок

Модель JET 351V представляет ленточнопильный станок европейского типа, предназначенный для работы в домашних условиях, для мелкосерийных работ на производстве. Управление опусканием пильной рамы осуществляется в ручном режиме. Литая пильная рама обеспечивает необходимый прижим ленточного полотна к заготовке в процессе обработки. Поднятие рамы по окончанию работы выполняется оператором. Для этой цели рама снабжена пружиной, компенсирующей и облегчающей подъемное усилие. Станок рассчитан на распил круглых заготовок максимальным диаметром до 170 мм. Для достижения необходимого угла распила имеется шкала, фиксирующая поворот рамы на угол в диапазоне 0-60 градусов.

Особенности:

модель европейского типа;

опускание пильной рамы вручную;

малый вес;

распил круглых и профильных заготовок под разным углом;

плавная регулировка движения ленточного полотна;