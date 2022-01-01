JET J-351V Ленточнопильный станок
Арт. jet_173
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|35
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Габариты, мм
|1100x550x600
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Размер пильной ленты, мм
|20x0.9x2035
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Макс. диаметр заготовки, мм
|170
Модель JET 351V представляет ленточнопильный станок европейского типа, предназначенный для работы в домашних условиях, для мелкосерийных работ на производстве. Управление опусканием пильной рамы осуществляется в ручном режиме. Литая пильная рама обеспечивает необходимый прижим ленточного полотна к заготовке в процессе обработки. Поднятие рамы по окончанию работы выполняется оператором. Для этой цели рама снабжена пружиной, компенсирующей и облегчающей подъемное усилие. Станок рассчитан на распил круглых заготовок максимальным диаметром до 170 мм. Для достижения необходимого угла распила имеется шкала, фиксирующая поворот рамы на угол в диапазоне 0-60 градусов.
Особенности:
- модель европейского типа;
- опускание пильной рамы вручную;
- малый вес;
- распил круглых и профильных заготовок под разным углом;
- плавная регулировка движения ленточного полотна;
- Биметаллическое ленточное полотно;
- М42 20х0,9х2035 мм, 10/14 TPI;
- Регулируемый концевой упор.