Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
JET MBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок
    Арт. jet_201
    JET MBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок
    JET MBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок
    JET MBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок
    JET MBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок
    JET MBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок
      JET MBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок
      JET MBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок
      JET MBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок
      JET MBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок
      JET MBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок

      JET MBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_201

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		645
      Габариты, мм
      		2100x1100x1400
      Высота стола, мм
      		680
      Размер пильной ленты, мм
      		34x1.1x3950
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель MBS-1220DC представляет собой модельный ряд ленточнопильных станков колонного типа, в которых вертикальное движение консоли осуществляется вдоль колон. Наличие двух стоек позволяет вести длительную обработку на повышенных режимах подачи консоли. Станок имеет поворотную пильную раму, позволяющую осуществлять обработку заготовок диаметром 300 мм под прямым углом и 255 мм при левом повороте рамы под углом 45 градусов. Оборудование используется для промышленных серийных работ, способно выполнять обработку металлических круглых заготовок большого диаметра, заготовок прямоугольного сечения. Станок имеет гидравлическую систему, обеспечивающей движение консоли по вертикали, позволяющей использовать в конструкции гидравлические тиски мощного прижимного действия. Технологические возможности станка позволяют выполнять полный цикл обработки заготовок в полуавтоматическом режиме.

        Особенности:

        • станок колонного типа;
        • полуавтоматический режим работы;
        • ременная передача;
        • 4-х скоростной режим движения ленточного полотна;
        • работа с полотном шириной 34 мм;
        • система подачи СОЖ;
        • система гидравлики.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 34х1,1х3950 мм, 4/6 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Гидравлическая система подъема-опускания пильной рамы;
        • Встроенная система подвода СОЖ.