JET MBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок

Модель MBS-1220DC представляет собой модельный ряд ленточнопильных станков колонного типа, в которых вертикальное движение консоли осуществляется вдоль колон. Наличие двух стоек позволяет вести длительную обработку на повышенных режимах подачи консоли. Станок имеет поворотную пильную раму, позволяющую осуществлять обработку заготовок диаметром 300 мм под прямым углом и 255 мм при левом повороте рамы под углом 45 градусов. Оборудование используется для промышленных серийных работ, способно выполнять обработку металлических круглых заготовок большого диаметра, заготовок прямоугольного сечения. Станок имеет гидравлическую систему, обеспечивающей движение консоли по вертикали, позволяющей использовать в конструкции гидравлические тиски мощного прижимного действия. Технологические возможности станка позволяют выполнять полный цикл обработки заготовок в полуавтоматическом режиме.

Особенности:

станок колонного типа;

полуавтоматический режим работы;

ременная передача;

4-х скоростной режим движения ленточного полотна;

работа с полотном шириной 34 мм;

система подачи СОЖ;

система гидравлики. Комплектация: