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JET MBS-1319VS Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-1319VS Ленточнопильный станок
    Арт. jet_14690
    JET MBS-1319VS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1319VS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1319VS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1319VS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1319VS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1319VS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1319VS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1319VS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1319VS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1319VS Ленточнопильный станок

      JET MBS-1319VS Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_14690

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		450
      Габариты, мм
      		2030x750x1280
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9x3810
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		330
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Полуавтоматический станок от компании JET MBS-1319VS оснащен полноценной гидравлической системой и после окончания распила заготовки поднимает раму на исходное положение. Это и есть главное отличие от станка HBS-1319V. Станок классического американского типа, это означает наличие тяжелой и большой рамы, что позволяет использовать полотно длиной 3810 мм.

        Особенности:

        • Гидравлическая система подъема и опускания пильной рамы;
        • Плавная регулировка скорости (вариатор);
        • Поворотная рама;
        • Полуавтомат.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Ручные тиски;
        • Закрытая подставка с системой СОЖ;
        • Автоматический подъем пильной рамы по окончанию распила;