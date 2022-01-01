JET MBS-1319VS Ленточнопильный станок
Арт. jet_14690
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|450
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Габариты, мм
|2030x750x1280
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Размер пильной ленты, мм
|27x0.9x3810
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Макс. диаметр заготовки, мм
|330
Полуавтоматический станок от компании JET MBS-1319VS оснащен полноценной гидравлической системой и после окончания распила заготовки поднимает раму на исходное положение. Это и есть главное отличие от станка HBS-1319V. Станок классического американского типа, это означает наличие тяжелой и большой рамы, что позволяет использовать полотно длиной 3810 мм.
Особенности:
- Гидравлическая система подъема и опускания пильной рамы;
- Плавная регулировка скорости (вариатор);
- Поворотная рама;
- Полуавтомат.
- Биметаллическое ленточное полотно;
- Регулируемый концевой упор;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Ручные тиски;
- Закрытая подставка с системой СОЖ;
- Автоматический подъем пильной рамы по окончанию распила;