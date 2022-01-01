JET MBS-1319VS Ленточнопильный станок

Полуавтоматический станок от компании JET MBS-1319VS оснащен полноценной гидравлической системой и после окончания распила заготовки поднимает раму на исходное положение. Это и есть главное отличие от станка HBS-1319V. Станок классического американского типа, это означает наличие тяжелой и большой рамы, что позволяет использовать полотно длиной 3810 мм.

Особенности:

Гидравлическая система подъема и опускания пильной рамы;

Плавная регулировка скорости (вариатор);

Поворотная рама;

Полуавтомат.