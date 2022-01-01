JET MBS-1824DAS Ленточнопильный станок

Ленточнопильный станок этой модели представляет собой модельный ряд станков европейского типа, предназначенных для промышленной эксплуатации. Оборудование рассчитано на пиление металлических заготовок больших диаметров, обработку профильных заготовок большой площади сечения. Конструкция станка позволяет осуществлять поворот пильной рамы влево и вправо на углы до 60 градусов, в зависимости от технологической необходимости. Наличие системы гидравлики позволяет выполнять основные технологические циклы в автоматическом режиме. Пильная рама плавно опускается и поднимается, движение консоли управляется с пульта управления. Система гидравлики обеспечивает работу гидравлических тисков, четко фиксирующих заготовку.

Особенности: