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JET MBS-1824DAS Ленточнопильный станок
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Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-1824DAS Ленточнопильный станок
    Арт. jet_208
    JET MBS-1824DAS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1824DAS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1824DAS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1824DAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1824DAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1824DAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1824DAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1824DAS Ленточнопильный станок

      JET MBS-1824DAS Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_208

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		1320
      Габариты, мм
      		2830x1140x1860
      Высота стола, мм
      		885
      Размер пильной ленты, мм
      		41x1.3x5330
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ленточнопильный станок этой модели представляет собой модельный ряд станков европейского типа, предназначенных для промышленной эксплуатации. Оборудование рассчитано на пиление металлических заготовок больших диаметров, обработку профильных заготовок большой площади сечения. Конструкция станка позволяет осуществлять поворот пильной рамы влево и вправо на углы до 60 градусов, в зависимости от технологической необходимости. Наличие системы гидравлики позволяет выполнять основные технологические циклы в автоматическом режиме. Пильная рама плавно опускается и поднимается, движение консоли управляется с пульта управления. Система гидравлики обеспечивает работу гидравлических тисков, четко фиксирующих заготовку.

        Особенности:

        станок конструкции европейского стиля; модель полуавтомат; наличие система гидравлики; работа с полотном шириной 41 мм; регулировка скорости движения ленточного полотна с помощью вариатора; гидравлические тиски; контейнер для сбора стружки; контроль натяжения полотна с помощью тензометра; система подачи СОЖ. Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 41х1,3х5330 мм, 3/4 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Гидравлическая система подъема-опускания пильной рамы;
        • Подставка с системой подвода СОЖ.