JET MBS-1012CNC Ленточнопильный станок с ЧПУ

Модель MBS-1012CNC представляет собой ленточнопильный станок-автомат европейского типа. В конструкции станка имеется механизм поворота пильной рамы вправо на 60 градусов. Станок рассчитан на промышленное использование, имеет оборудование и систему управления для работы в автоматическом режиме. Система ЧПУ позволяет выполнять до 20 различных операций, рассчитанных на серийное производство. Небольшие размеры станка позволяют его использовать на ограниченном пространстве. Конструкция рассчитана на выполнение полного цикла обработки круглых заготовок, диаметр которых не превышает 260 мм. Автоматическая обработка под углом 45 градусов допускает работу с заготовками диаметром 240 мм, под углом 60 градусов – заготовки диаметром 160 мм обрабатываются в режиме полуавтомата.

Особенности:

станок-автомат;

конструкция европейского типа;

система ЧПУ;

поворот консоли вправо на 60 градусов;

автоматическая система подачи заготовок в зону резания;

защитный кожух зоны обработки;

наличие системы гидравлики;

плавная регулировка скорости движения полотна с помощью частотного преобразователя;

наличие сенсорного дисплея на панели управления;

система подачи СОЖ в зону резания.