JET HBS-1321VS Ленточнопильный станок

Данная модель станка имеет направляющую, перемещаемую по консоли в соответствии с делениями шкалы. Направляющая определяет проход ленточного полотна, осуществляет защитную функцию от уводки полотна. С конструкции направляющих предусмотрены подшипники, осуществляющие позиционирование ленточного полотна под прямым углом к обрабатываемой заготовке.

Особенности:

конструкция станка американского типа;

полуавтоматический режим работы;

механические тиски;

система гидравлики;

вариатор регулирует скорость движения полотна при помощи вариатора;

для работы используется полотно длиной 4100 мм, шириной 34 мм;

система подачи СОЖ.