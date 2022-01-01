JET HBS-1321VS Ленточнопильный станок
Арт. jet_205
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|600
|
Габариты, мм
|2130x825x1400
|
Высота стола, мм
|812
|
Размер пильной ленты, мм
|34x1.1x4100
Данная модель станка имеет направляющую, перемещаемую по консоли в соответствии с делениями шкалы. Направляющая определяет проход ленточного полотна, осуществляет защитную функцию от уводки полотна. С конструкции направляющих предусмотрены подшипники, осуществляющие позиционирование ленточного полотна под прямым углом к обрабатываемой заготовке.
Особенности:
Комплектация:
- конструкция станка американского типа;
- полуавтоматический режим работы;
- механические тиски;
- система гидравлики;
- вариатор регулирует скорость движения полотна при помощи вариатора;
- для работы используется полотно длиной 4100 мм, шириной 34 мм;
- система подачи СОЖ.
- Биметаллическое ленточное полотно М42 34х1,1х4100 мм, 3/4TPI;
- Регулируемый концевой упор;
- Гидравлическая система подъёма/опускания пильной рамы;
- Ременный привод с вариатором;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Система подвода СОЖ;
- Дополнительный подвод СОЖ гибким шлангом;
- Концевые выключатели крышек;
- Световой указатель линии распила.