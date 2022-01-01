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JET HBS-1321VS Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET HBS-1321VS Ленточнопильный станок
    Арт. jet_205
    JET HBS-1321VS Ленточнопильный станок

      JET HBS-1321VS Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_205

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		600
      Габариты, мм
      		2130x825x1400
      Высота стола, мм
      		812
      Размер пильной ленты, мм
      		34x1.1x4100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Данная модель станка имеет направляющую, перемещаемую по консоли в соответствии с делениями шкалы. Направляющая определяет проход ленточного полотна, осуществляет защитную функцию от уводки полотна. С конструкции направляющих предусмотрены подшипники, осуществляющие позиционирование ленточного полотна под прямым углом к обрабатываемой заготовке.

        Особенности:

        • конструкция станка американского типа;
        • полуавтоматический режим работы;
        • механические тиски;
        • система гидравлики;
        • вариатор регулирует скорость движения полотна при помощи вариатора;
        • для работы используется полотно длиной 4100 мм, шириной 34 мм;
        • система подачи СОЖ.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 34х1,1х4100 мм, 3/4TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Гидравлическая система подъёма/опускания пильной рамы;
        • Ременный привод с вариатором;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Система подвода СОЖ;
        • Дополнительный подвод СОЖ гибким шлангом;
        • Концевые выключатели крышек;
        • Световой указатель линии распила.