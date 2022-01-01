JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|310
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Габариты, мм
|1550x800x1480
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Размер пильной ленты, мм
|27x0.9x2730
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Макс. диаметр заготовки, мм
|240
Модель MBS-911CSD представляет собой традиционный ленточнопильный станок европейского типа, применяемый в промышленном производстве для пиления металлических заготовок большого диаметра ленточным полотном шириной 27 мм. Конструкция станка позволяет осуществлять поворот рамы вправо в диапазоне 0-60 градусов и поворот на 45 градусов. Максимально допустимый диаметр заготовок для пиления составляет 240 мм. Под углом 60 градусов, допускается пиление заготовок диаметром 125 мм. Тяжелая литая консоль опускается и подымается благодаря наличию системы гидроразгрузки. Гидроцилиндр создает необходимый прижим пильной рамы на обрабатываемую поверхность, облегчает усилие оператора при подъеме консоли. Станок MBS-911CSD позволяет выполнять пиление в ручном и в автоматическом режиме.
Особенности:
- конструкция станка европейского типа;
- возможность работы в ручном и в автоматическом режиме;
- система гидроразгрузки;
- поворот консоли вправо на 60 0, влево на 45 0;
- пиление заготовок большого диаметра;
- подача СОЖ в зону резания;
- быстрозажимные тиски;
- тензометр.
- Биметаллическое ленточное полотно 27 х 0,9 х 2730 мм 5/8 TPI;
- Регулируемый концевой упор;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Система гидроразгрузки;
- Закрытая подставка с системой СОЖ;
- Быстрозажимные тиски с перемещением параллельно заготовке;
- Раздвижные губки тисков.