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JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок
    Арт. jet_190
    JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок
    JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок
    JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок
    JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок
    JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок
    JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок

      JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_190

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		310
      Габариты, мм
      		1550x800x1480
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9x2730
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		240
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель MBS-911CSD представляет собой традиционный ленточнопильный станок европейского типа, применяемый в промышленном производстве для пиления металлических заготовок большого диаметра ленточным полотном шириной 27 мм. Конструкция станка позволяет осуществлять поворот рамы вправо в диапазоне 0-60 градусов и поворот на 45 градусов. Максимально допустимый диаметр заготовок для пиления составляет 240 мм. Под углом 60 градусов, допускается пиление заготовок диаметром 125 мм. Тяжелая литая консоль опускается и подымается благодаря наличию системы гидроразгрузки. Гидроцилиндр создает необходимый прижим пильной рамы на обрабатываемую поверхность, облегчает усилие оператора при подъеме консоли. Станок MBS-911CSD позволяет выполнять пиление в ручном и в автоматическом режиме.

        Особенности:

        • конструкция станка европейского типа;
        • возможность работы в ручном и в автоматическом режиме;
        • система гидроразгрузки;
        • поворот консоли вправо на 60 0, влево на 45 0;
        • пиление заготовок большого диаметра;
        • подача СОЖ в зону резания;
        • быстрозажимные тиски;
        • тензометр.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно 27 х 0,9 х 2730 мм 5/8 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Система гидроразгрузки;
        • Закрытая подставка с системой СОЖ;
        • Быстрозажимные тиски с перемещением параллельно заготовке;
        • Раздвижные губки тисков.