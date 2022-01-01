JET MBS-911CSD Ленточнопильный станок

Модель MBS-911CSD представляет собой традиционный ленточнопильный станок европейского типа, применяемый в промышленном производстве для пиления металлических заготовок большого диаметра ленточным полотном шириной 27 мм. Конструкция станка позволяет осуществлять поворот рамы вправо в диапазоне 0-60 градусов и поворот на 45 градусов. Максимально допустимый диаметр заготовок для пиления составляет 240 мм. Под углом 60 градусов, допускается пиление заготовок диаметром 125 мм. Тяжелая литая консоль опускается и подымается благодаря наличию системы гидроразгрузки. Гидроцилиндр создает необходимый прижим пильной рамы на обрабатываемую поверхность, облегчает усилие оператора при подъеме консоли. Станок MBS-911CSD позволяет выполнять пиление в ручном и в автоматическом режиме.

Особенности:

конструкция станка европейского типа;

возможность работы в ручном и в автоматическом режиме;

система гидроразгрузки;

поворот консоли вправо на 60 0, влево на 45 0;

пиление заготовок большого диаметра;

подача СОЖ в зону резания;

быстрозажимные тиски;

тензометр. Комплектация: