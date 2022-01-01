JET MBS-708CSV Ленточнопильный станок 230В

Модель представляет собой ленточнопильный станок в традиционном исполнении, европейского типа. Тяжелая пильная рама оснащена системой гидроразгрузки, позволяющей снизить физическую нагрузку на оператора при опускании и подымании консоли. Наличие гидроразгрузки обеспечивает необходимое прижимное усилие рамы на обрабатываемую заготовку. Станок рассчитан на использование в заводских условиях для распила круглых металлических заготовок, максимальный диаметр которых составляет 175 мм. Конструкция станка имеет поворотную раму, установка которой обеспечивается с помощью шкалы. Диапазон поворота рамы составляет 0-60 градусов.

Особенности:

конструкция европейского типа;

наличие системы гидроразгрузки;

наличие плавной регулировки скорости движения ленточного полотна;

наличие кнопки пуска на пульте и на рукоятке консоли;

наличие тензометра для определения силы натяжения полотна;

функция автоматического отключения по окончанию работы;

станок оснащен быстрозажимными тисками;

наличие тумбы. Комплектация: