JET MBS-708CSV Ленточнопильный станок 230В
Арт. jet_178
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|190
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Габариты, мм
|1280x550x1480
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Размер пильной ленты, мм
|20x0.9x2085
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Макс. диаметр заготовки, мм
|175
Модель представляет собой ленточнопильный станок в традиционном исполнении, европейского типа. Тяжелая пильная рама оснащена системой гидроразгрузки, позволяющей снизить физическую нагрузку на оператора при опускании и подымании консоли. Наличие гидроразгрузки обеспечивает необходимое прижимное усилие рамы на обрабатываемую заготовку. Станок рассчитан на использование в заводских условиях для распила круглых металлических заготовок, максимальный диаметр которых составляет 175 мм. Конструкция станка имеет поворотную раму, установка которой обеспечивается с помощью шкалы. Диапазон поворота рамы составляет 0-60 градусов.
Особенности:
- конструкция европейского типа;
- наличие системы гидроразгрузки;
- наличие плавной регулировки скорости движения ленточного полотна;
- наличие кнопки пуска на пульте и на рукоятке консоли;
- наличие тензометра для определения силы натяжения полотна;
- функция автоматического отключения по окончанию работы;
- станок оснащен быстрозажимными тисками;
- наличие тумбы.
- Биметаллическое ленточное полотно;
- Регулируемый концевой упор;
- Гидравлическая система подачи (система гидроразгрузки);
- Закрытая подставка с системой подачи СОЖ;
- Быстрозажимные тиски;
- Автоматическое отключение после окончания распила.