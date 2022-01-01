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JET MBS-708CSV Ленточнопильный станок 230В
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-708CSV Ленточнопильный станок 230В
    Арт. jet_178
    JET MBS-708CSV Ленточнопильный станок 230В
    JET MBS-708CSV Ленточнопильный станок 230В
      JET MBS-708CSV Ленточнопильный станок 230В
      JET MBS-708CSV Ленточнопильный станок 230В

      JET MBS-708CSV Ленточнопильный станок 230В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_178

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		190
      Габариты, мм
      		1280x550x1480
      Размер пильной ленты, мм
      		20x0.9x2085
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		175
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель представляет собой ленточнопильный станок в традиционном исполнении, европейского типа. Тяжелая пильная рама оснащена системой гидроразгрузки, позволяющей снизить физическую нагрузку на оператора при опускании и подымании консоли. Наличие гидроразгрузки обеспечивает необходимое прижимное усилие рамы на обрабатываемую заготовку. Станок рассчитан на использование в заводских условиях для распила круглых металлических заготовок, максимальный диаметр которых составляет 175 мм. Конструкция станка имеет поворотную раму, установка которой обеспечивается с помощью шкалы. Диапазон поворота рамы составляет 0-60 градусов.

        Особенности:

        • конструкция европейского типа;
        • наличие системы гидроразгрузки;
        • наличие плавной регулировки скорости движения ленточного полотна;
        • наличие кнопки пуска на пульте и на рукоятке консоли;
        • наличие тензометра для определения силы натяжения полотна;
        • функция автоматического отключения по окончанию работы;
        • станок оснащен быстрозажимными тисками;
        • наличие тумбы.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Гидравлическая система подачи (система гидроразгрузки);
        • Закрытая подставка с системой подачи СОЖ;
        • Быстрозажимные тиски;
        • Автоматическое отключение после окончания распила.