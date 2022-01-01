JET MBS-1211VDAS Ленточнопильный станок

Модель MBS-1211VDAS представляет собой ленточнопильный станок европейского типа, рассчитанный на промышленное применение для пиления заготовок большого диаметра. Станок оборудован поворотной пильной рамой, способной осуществлять поворот влево на 45°, движение вправо до 60°. Максимально допустимый диаметр заготовки для пиления под прямым углом составляет 300 мм. При повороте консоли вправо на 45 градусов допускается обработка деталей диаметром 260 мм, при повороте влево на тот же градус, допустимый диаметр заготовки – 200 мм. Оборудование выполняет полный цикл технологических операций. Тяжелая консоль имеет гидравлический привод, осуществляющий подъем и опускание пильной рамы. Наличие гидравлической системы обеспечивает работу гидравлических тисков.

Особенности:

конструкция станка европейского типа;

работа станка в полуавтоматическом режиме;

работа с полотном шириной 27 мм;

широкий диапазон обработки заготовок;

регулировка скорости движения полотна с помощью частного преобразователя;

система гидравлики;

гидравлические тиски;

система подачи СОЖ;

наличие тензометра для контроля силы натяжения полотна. Комплектация: