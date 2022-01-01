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JET HVBS-912 Ленточнопильный станок
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Ленточные пилы по металлу
    JET HVBS-912 Ленточнопильный станок
    Арт. jet_185
    JET HVBS-912 Ленточнопильный станок

      JET HVBS-912 Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_185

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		160
      Габариты, мм
      		1380x460x1050
      Высота стола, мм
      		640
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9x2655
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ленточнопильный станок HVBS-912 – традиционная модель станков американского типа, рассчитанных для пиления заготовок большого диаметра. Станок используется для промышленной обработки максимальным диаметром 229 мм, позволяет осуществлять пиление под углами 90  и 45 градусов. Необходимый угол пиления достигается путем поворота губок тисков, регулируемого с помощью шкалы. Для установки и фиксации заготовок используются быстрозажимные механические тиски, обеспечивающие с помощью рычага быструю фиксацию заготовок одного диаметра для дальнейшего распила.

        Особенности:

        • американский тип станка;
        • имеется система гидроразгрузки;
        • наличие быстрозажимных тисков;
        • пиление заготовок большого диаметра;
        • использование ленточного полотна шириной 27 мм;
        • система подачи СОЖ;
        • тумба в комплекте.
        Комплектация:
        • биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х2655 мм, 4/6 TPI;
        • полногидравлическая система подачи;
        • регулируемый концевой упор;
        • автоматический выключатель окончания распила;  
        • система подвода СОЖ.