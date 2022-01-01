JET HVBS-912 Ленточнопильный станок

Ленточнопильный станок HVBS-912 – традиционная модель станков американского типа, рассчитанных для пиления заготовок большого диаметра. Станок используется для промышленной обработки максимальным диаметром 229 мм, позволяет осуществлять пиление под углами 90 и 45 градусов. Необходимый угол пиления достигается путем поворота губок тисков, регулируемого с помощью шкалы. Для установки и фиксации заготовок используются быстрозажимные механические тиски, обеспечивающие с помощью рычага быструю фиксацию заготовок одного диаметра для дальнейшего распила.

Особенности:

американский тип станка;

имеется система гидроразгрузки;

наличие быстрозажимных тисков;

пиление заготовок большого диаметра;

использование ленточного полотна шириной 27 мм;

система подачи СОЖ;

тумба в комплекте. Комплектация: