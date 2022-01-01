JET HVBS-912 Ленточнопильный станок
Арт. jet_185
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|160
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Габариты, мм
|1380x460x1050
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Высота стола, мм
|640
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Размер пильной ленты, мм
|27x0.9x2655
Ленточнопильный станок HVBS-912 – традиционная модель станков американского типа, рассчитанных для пиления заготовок большого диаметра. Станок используется для промышленной обработки максимальным диаметром 229 мм, позволяет осуществлять пиление под углами 90 и 45 градусов. Необходимый угол пиления достигается путем поворота губок тисков, регулируемого с помощью шкалы. Для установки и фиксации заготовок используются быстрозажимные механические тиски, обеспечивающие с помощью рычага быструю фиксацию заготовок одного диаметра для дальнейшего распила.
Особенности:
- американский тип станка;
- имеется система гидроразгрузки;
- наличие быстрозажимных тисков;
- пиление заготовок большого диаметра;
- использование ленточного полотна шириной 27 мм;
- система подачи СОЖ;
- тумба в комплекте.
- биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х2655 мм, 4/6 TPI;
- полногидравлическая система подачи;
- регулируемый концевой упор;
- автоматический выключатель окончания распила;
- система подвода СОЖ.