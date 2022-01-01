JET HBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|700
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Габариты, мм
|2057x1080x1385
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Высота стола, мм
|680
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Размер пильной ленты, мм
|34x1.1x3950
Модель HBS-1220DC представляет собой ленточнопильный станок колонного типа. Конструкция станка рассчитана на крупносерийное производство, рассчитана на большие объемы работы. Движение консоли осуществляется в вертикальном положении, опираясь на две колоны. Станок выполняет пиление круглых заготовок большого диаметра, прямоугольных заготовок с большой площадью сечения в одном положении, под углом 90 градусов. Оборудование способно выполнять полный технологический цикл, работая в полуавтоматическом режиме. Максимально допустимый диаметр и площадь сечения заготовок, обрабатываемых на станке, составляет 300 мм.
Станок оборудован гидравлической системой, обеспечивающей опускание и подъем консоли. Имеющийся гидроцилиндр приводит в действие быстрозажимные гидравлические тиски. Наличие рычага позволяет выполнять быструю установку тисков в необходимое положение, дожим заготовки губки тисков, имеющие гидравлический привод.
Ленточнопильный станок HBS-1220DC оборудован мощным электродвигателем – 2,2 кВт, который с помощью редуктора и ременной передачи обеспечивает плавное вращение шкивов. Ременная передача позволяет устанавливать скорость движения ленточного полотна в режиме 4-х скоростей - 22, 40, 58 и 84 м/мин. Управление станком осуществляется через пульт управления, установленный на подставке. Модель оснащена системой подачи СОЖ в зону резания, повышая качество распила и сохраняя эксплуатационные характеристики полотна. Пиление осуществляется полотном, ширина которого составляет 34 мм.
Комплектация:
- Биметаллическое ленточное полотно М42 34х1,1х3950 мм, 4/6 TPI;
- Регулируемый концевой упор;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Гидравлическая система подъема-опускания пильной рамы;
- Встроенная система подвода СОЖ;
- Гидравлические быстрозажимные тиски.