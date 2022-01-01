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JET HBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET HBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок
    Арт. jet_202
    JET HBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок

      JET HBS-1220DC Колонный ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_202

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		700
      Габариты, мм
      		2057x1080x1385
      Высота стола, мм
      		680
      Размер пильной ленты, мм
      		34x1.1x3950
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель HBS-1220DC представляет собой ленточнопильный станок колонного типа. Конструкция станка рассчитана на крупносерийное производство, рассчитана на большие объемы работы. Движение консоли осуществляется в вертикальном положении, опираясь на две колоны. Станок выполняет пиление круглых заготовок большого диаметра, прямоугольных заготовок с большой площадью сечения в одном положении, под углом 90 градусов. Оборудование способно выполнять полный технологический цикл, работая в полуавтоматическом режиме. Максимально допустимый диаметр и площадь сечения заготовок, обрабатываемых на станке, составляет 300 мм.

        Станок оборудован гидравлической системой, обеспечивающей опускание и подъем консоли. Имеющийся гидроцилиндр приводит в действие быстрозажимные гидравлические тиски. Наличие рычага позволяет выполнять быструю установку тисков в необходимое положение, дожим заготовки губки тисков, имеющие гидравлический привод.

        Ленточнопильный станок HBS-1220DC оборудован мощным электродвигателем – 2,2 кВт, который с помощью редуктора и ременной передачи обеспечивает плавное вращение шкивов. Ременная передача позволяет устанавливать скорость движения ленточного полотна в режиме 4-х скоростей - 22, 40, 58 и 84 м/мин. Управление станком осуществляется через пульт управления, установленный на подставке. Модель оснащена системой подачи СОЖ в зону резания, повышая качество распила и сохраняя эксплуатационные характеристики полотна. Пиление осуществляется полотном, ширина которого составляет 34 мм.

        Комплектация:

        • Биметаллическое ленточное полотно М42 34х1,1х3950 мм, 4/6 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Гидравлическая система подъема-опускания пильной рамы;
        • Встроенная система подвода СОЖ;
        • Гидравлические быстрозажимные тиски.