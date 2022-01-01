JET MBS-1010VDAS Ленточнопильный станок

Модель MBS-1010VDAS представляет собой традиционный тип станочного оборудования европейского типа, предназначенного для серийного производства. Станок позволяет работать в полуавтоматическом режиме, самостоятельно выполняя все технологические манипуляции в процессе работы. Имеющиеся флажки в концевиках обеспечивают возврат консоли в исходное положение, позволяет сократить холостой ход рамы при обработке заготовок одного диаметра.

Особенности:

модель европейского типа;

наличие подшипника в поворотной раме;

полуавтоматический режим работы;

выполнение полного цикла работ;

регулировка скорости движения полотна с помощью частотного преобразователя;

наличие гидравлических быстрозажимных тисков;

система гидравлики;

использование полотна шириной 27 мм;

система подачи СОЖ;

тензометр для фиксации силы натяжения полотна;

функция контроля износа ленточного полотна.