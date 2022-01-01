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JET MBS-1010VDAS Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-1010VDAS Ленточнопильный станок
    Арт. jet_198
    JET MBS-1010VDAS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1010VDAS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1010VDAS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1010VDAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1010VDAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1010VDAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1010VDAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1010VDAS Ленточнопильный станок

      JET MBS-1010VDAS Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_198

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		310
      Габариты, мм
      		1550x800x1480
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9x2965
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		270
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель MBS-1010VDAS представляет собой традиционный тип станочного оборудования европейского типа, предназначенного для серийного производства. Станок позволяет работать в полуавтоматическом режиме, самостоятельно выполняя все технологические манипуляции в процессе работы. Имеющиеся флажки в концевиках обеспечивают возврат консоли в исходное положение, позволяет сократить холостой ход рамы при обработке заготовок одного диаметра.

        Особенности:

        • модель европейского типа;
        • наличие подшипника в поворотной раме;
        • полуавтоматический режим работы;
        • выполнение полного цикла работ;
        • регулировка скорости движения полотна с помощью частотного преобразователя;
        • наличие гидравлических быстрозажимных тисков;
        • система гидравлики;
        • использование полотна шириной 27 мм;
        • система подачи СОЖ;
        • тензометр для фиксации силы натяжения полотна;
        • функция контроля износа ленточного полотна.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х2965 мм, 5/8 TPI;
        • Гидростанция с маслом;
        • Система подачи СОЖ.