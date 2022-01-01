JET MBS-1010VDAS Ленточнопильный станок
Арт. jet_198
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|310
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Габариты, мм
|1550x800x1480
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Размер пильной ленты, мм
|27x0.9x2965
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Макс. диаметр заготовки, мм
|270
Модель MBS-1010VDAS представляет собой традиционный тип станочного оборудования европейского типа, предназначенного для серийного производства. Станок позволяет работать в полуавтоматическом режиме, самостоятельно выполняя все технологические манипуляции в процессе работы. Имеющиеся флажки в концевиках обеспечивают возврат консоли в исходное положение, позволяет сократить холостой ход рамы при обработке заготовок одного диаметра.
Особенности:
- модель европейского типа;
- наличие подшипника в поворотной раме;
- полуавтоматический режим работы;
- выполнение полного цикла работ;
- регулировка скорости движения полотна с помощью частотного преобразователя;
- наличие гидравлических быстрозажимных тисков;
- система гидравлики;
- использование полотна шириной 27 мм;
- система подачи СОЖ;
- тензометр для фиксации силы натяжения полотна;
- функция контроля износа ленточного полотна.
- Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х2965 мм, 5/8 TPI;
- Гидростанция с маслом;
- Система подачи СОЖ.