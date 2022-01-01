JET MBS-2026DAS Ленточнопильный станок

Модель 2026DAS представляет собой ленточнопильный станок, предназначенный для промышленного использования при крупносерийном производстве. Оборудование используется для обработки металлических заготовок большого диаметра и прямоугольных заготовок с большой площадью сечения. Станок имеет конструкцию, изготовленную по европейскому типу, с поворотной рамой. Тяжелая консоль может поворачиваться вправо и влево на углы в диапазоне 0-60 градусов. Модель имеет на оснащении систему гидравлики, обеспечивающей привод всех основных узлов оборудования. Станок способен выполнять пиление в полуавтоматическом режиме. Подъем и опускание пильной рамы осуществляется с помощью работы гидроцилиндра.

Особенности:

модель станка европейского типа;

полный автоматический цикл обработки;

система гидравлики;

механизм поворота консоли вправо и влево в диапазоне 0-60 градусов;

система подачи СОЖ в зону резания и на направляющие;

гидравлические тиски;

скорости движения ленточного полотна регулируется вариатором;

система подачи СОЖ в зону резания.