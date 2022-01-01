JET MBS-2026DAS Ленточнопильный станок
Арт. jet_209
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1590
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Габариты, мм
|3000x1270x1730
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Размер пильной ленты, мм
|41x1.1x5890
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Макс. диаметр заготовки, мм
|508
Модель 2026DAS представляет собой ленточнопильный станок, предназначенный для промышленного использования при крупносерийном производстве. Оборудование используется для обработки металлических заготовок большого диаметра и прямоугольных заготовок с большой площадью сечения. Станок имеет конструкцию, изготовленную по европейскому типу, с поворотной рамой. Тяжелая консоль может поворачиваться вправо и влево на углы в диапазоне 0-60 градусов. Модель имеет на оснащении систему гидравлики, обеспечивающей привод всех основных узлов оборудования. Станок способен выполнять пиление в полуавтоматическом режиме. Подъем и опускание пильной рамы осуществляется с помощью работы гидроцилиндра.
Особенности:
- модель станка европейского типа;
- полный автоматический цикл обработки;
- система гидравлики;
- механизм поворота консоли вправо и влево в диапазоне 0-60 градусов;
- система подачи СОЖ в зону резания и на направляющие;
- гидравлические тиски;
- скорости движения ленточного полотна регулируется вариатором;
- система подачи СОЖ в зону резания.
- Биметаллическое ленточное полотно;
- Регулируемый концевой упор;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Автоматический подъем пильной рамы;
- Гидравлические тиски;
- Закрытая подставка с системой СОЖ;
- Поворотная пильная рама.