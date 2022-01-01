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JET MBS-2026DAS Ленточнопильный станок
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Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-2026DAS Ленточнопильный станок
    Арт. jet_209
    JET MBS-2026DAS Ленточнопильный станок
    JET MBS-2026DAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-2026DAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-2026DAS Ленточнопильный станок

      JET MBS-2026DAS Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_209

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		1590
      Габариты, мм
      		3000x1270x1730
      Размер пильной ленты, мм
      		41x1.1x5890
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		508
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель 2026DAS представляет собой ленточнопильный станок, предназначенный для промышленного использования при крупносерийном производстве. Оборудование используется для обработки металлических заготовок большого диаметра и прямоугольных заготовок с большой площадью сечения. Станок имеет конструкцию, изготовленную по европейскому типу, с поворотной рамой. Тяжелая консоль может поворачиваться вправо и влево на углы в диапазоне 0-60 градусов. Модель имеет на оснащении систему гидравлики, обеспечивающей привод всех основных узлов оборудования. Станок способен выполнять пиление в полуавтоматическом режиме. Подъем и опускание пильной рамы осуществляется с помощью работы гидроцилиндра.

        Особенности:

        • модель станка европейского типа;
        • полный автоматический цикл обработки;
        • система гидравлики;
        • механизм поворота консоли вправо и влево в диапазоне 0-60 градусов;
        • система подачи СОЖ в зону резания и на направляющие;
        • гидравлические тиски;
        • скорости движения ленточного полотна регулируется вариатором;
        • система подачи СОЖ в зону резания.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Автоматический подъем пильной рамы;
        • Гидравлические тиски;
        • Закрытая подставка с системой СОЖ;
        • Поворотная пильная рама.