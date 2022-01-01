JET HBS-2224AF Ленточнопильный станок
Арт. jet_14884
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|4500
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Габариты, мм
|3270x2195x2280
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Высота стола, мм
|810
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Размер пильной ленты, мм
|54x1.6x6600
Ленточнопильный станок JET HBS-2224AF Особенности:
- Точность реза +/- 0,35 мм при резке 460 мм;
- Автоматический станок;
- Система подачи СОЖ в зону резания;
- Система контроля давления в зависимости от материала и профиля;
- Индикатор скорости вращения;
- Плавная регулировка скорости опускания рамы;
- Гидравлические тиски;
- Два подающих ролика;
- Шнек для удаления стружки;
- Гидравлическая система натяжки полотна;
- Линейные направляющие на движение пильной рамы;
- Отдельный двигатель на кордщётку;
- Чугунные шкивы.
- Биметаллическое ленточное полотно М42 54 x 1,6 x 6600 мм;
- Гидростанция;
- Система подачи СОЖ;
- Лампа местного освещения.