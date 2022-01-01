JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок

европейский тип;

работа в автоматическом и в ручном режиме;

наличие системы гидроразгрузки;

возможность поворота консоли вправо на 60 градусов, влево на 45 градусов;

пиление заготовок большого диаметра;

система подачи СОЖ;

быстрозажимные тиски;

тензометр для определения силы натяжения полотна.

Биметаллическое ленточное полотно 27 х 0,9 х 3160 мм 4/6 TPI;

Регулируемый концевой упор;

Система гидроразгрузки;

Быстрозажимные тиски;

Закрытая подставка с системой СОЖ;

Поворотная пильная рама.

Ленточнопильный станок MBS-1013CSD представляет собой модель станка европейского типа, используемого для пиления заготовок большого диаметра. Станок применяется серийных работ на производстве. Конструкция оборудована поворотной рамой, обеспечивающей пиление заготовок под разными углами. Максимально допустимый диаметр заготовок при пилении под прямым углом составляет 270 мм. Допускается поворот консоли вправо на 60 градусов, для работы с заготовками диаметром 150 мм. Имеется возможность поворота рамы влево на 45 градусов. Станок оборудован системой гидроразгрузки, позволяющей осуществлять плавное опускание пильной рамы в рабочую зону, снизить усилия оператора при подъеме консоли. Регулировка давления в гидроцилиндре позволяет установить необходимую скорость опускания рамы, обеспечить необходимую силу прижима.