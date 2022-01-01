Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок
    Арт. jet_191
    JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок
    JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок
    JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок
    JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок
    JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок
    JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок

      JET MBS-1013CSD Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_191

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		360
      Габариты, мм
      		2050x830x2000
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9x3160
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		270
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ленточнопильный станок MBS-1013CSD представляет собой модель станка европейского типа, используемого для пиления заготовок большого диаметра. Станок применяется серийных работ на производстве. Конструкция оборудована поворотной рамой, обеспечивающей пиление заготовок под разными углами. Максимально допустимый диаметр заготовок при пилении под прямым углом составляет 270 мм. Допускается поворот консоли вправо на 60 градусов, для работы с заготовками диаметром 150 мм. Имеется возможность поворота рамы влево на 45 градусов. Станок оборудован системой гидроразгрузки, позволяющей осуществлять плавное опускание пильной рамы в рабочую зону, снизить усилия оператора при подъеме консоли. Регулировка давления в гидроцилиндре позволяет установить необходимую скорость опускания рамы, обеспечить необходимую силу прижима. Особенности:
        • европейский тип;
        • работа в автоматическом и в ручном режиме;
        • наличие системы гидроразгрузки;
        • возможность поворота консоли вправо на 60 градусов, влево на 45 градусов;
        • пиление заготовок большого диаметра;
        • система подачи СОЖ;
        • быстрозажимные тиски;
        • тензометр для определения силы натяжения полотна.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно 27 х 0,9 х 3160 мм 4/6 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Система гидроразгрузки;
        • Быстрозажимные тиски;
        • Закрытая подставка с системой СОЖ;
        • Поворотная пильная рама.