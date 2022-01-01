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JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 230В
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 230В
    Арт. jet_13944
    JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 230В
    JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 230В
    JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 230В
    JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 230В
      JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 230В
      JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 230В
      JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 230В
      JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 230В

      JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 230В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13944

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		33
      Габариты, мм
      		630x410x804
      Длина ленты, мм
      		1220
      Скорость ленты, м/с
      		19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • На завершающих или промежуточных этапах металлообработки, а также подготовке к ней часто возникает потребность в снятии заусенцев поверхностей детали, зашлифовке сварочных швов, снятии слоя ржавчины, а также качественной обработки поверхностей готовых деталей, для этого предназначен  ленточный шлифовальный станок JBSM-100.

        Он будет востребован на небольших производствах, конструкторских бюро, ремонтных мастерских, а также у частных мастеров. На JBSM-100 устанавливается шлифовальная лента шириной 100 мм, что и определяет максимальную ширину шлифования. Длина шлифования у этой модели - 500 мм при общей длине шлифовальной ленты 1220 мм. Во избежание проскальзывая ленты при рабочей нагрузке ролики станка обрезинены. Станок имеет собственный пылеотсос с диаметром патрубка 97 мм. Для более эффективного пыле и стружкоотведения предусмотрено подключение внешнего пылеотсоса (промышленного пылесоса) с диаметром патрубка 100 мм.

        Станок имеет несколько технических решений для обеспечения безопасности оператора. Так, опасная зона над ведомым роликом оборудована защитным козырьком, а верхняя часть ленты может быть закрыта крышкой (когда не требуется обработка длинномерных заготовок). Конструктив JBSM-100 установлен на жесткую станину, имеющую широкое основание с отверстиями для крепежных болтов. Такое решение гарантирует устойчивость станка и сводит к минимуму возможные вибрации, возникающие при шлифовке. 

        Комплектация:

        • Шлифовальная лента зернистостью 60;
        • Регулируемый упор;
        • Защитный экран.
        Подставка в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.