JET JBSM-100 Ленточный шлифовальный станок 230В

На завершающих или промежуточных этапах металлообработки, а также подготовке к ней часто возникает потребность в снятии заусенцев поверхностей детали, зашлифовке сварочных швов, снятии слоя ржавчины, а также качественной обработки поверхностей готовых деталей, для этого предназначен ленточный шлифовальный станок JBSM-100.

Он будет востребован на небольших производствах, конструкторских бюро, ремонтных мастерских, а также у частных мастеров. На JBSM-100 устанавливается шлифовальная лента шириной 100 мм, что и определяет максимальную ширину шлифования. Длина шлифования у этой модели - 500 мм при общей длине шлифовальной ленты 1220 мм. Во избежание проскальзывая ленты при рабочей нагрузке ролики станка обрезинены. Станок имеет собственный пылеотсос с диаметром патрубка 97 мм. Для более эффективного пыле и стружкоотведения предусмотрено подключение внешнего пылеотсоса (промышленного пылесоса) с диаметром патрубка 100 мм.

Станок имеет несколько технических решений для обеспечения безопасности оператора. Так, опасная зона над ведомым роликом оборудована защитным козырьком, а верхняя часть ленты может быть закрыта крышкой (когда не требуется обработка длинномерных заготовок). Конструктив JBSM-100 установлен на жесткую станину, имеющую широкое основание с отверстиями для крепежных болтов. Такое решение гарантирует устойчивость станка и сводит к минимуму возможные вибрации, возникающие при шлифовке.

Комплектация: