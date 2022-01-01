JET MBS-1321VS Ленточнопильный станок
Арт. jet_206
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|750
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Габариты, мм
|2130x825x1400
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Высота стола, мм
|812
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Размер пильной ленты, мм
|34x1.1x4100
- Особенности:
- Поворотная на 45° пильная рама;
- Полуавтоматическая система подъема консоли после отрезки на заданную высоту;
- Плавная регулировка опускания консоли с точной шкалой;
- Плавная регулировка скорости резания;
- Быстропереставляемая зажимная губка тисков;
- Большие шкивы с пружинным индикатором натяжения полотна;
- Встроенная система подвода СОЖ с двойным поливом;
- Удобный доступ для обслуживания станка и очистки от стружки;
- Биметаллическое ленточное полотно М42 34х1,1х4100 мм, 3/4TPI;
- Регулируемый концевой упор;
- Гидравлическая система подъёма/опускания пильной рамы;
- Ременный привод с вариатором;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Система подвода СОЖ;
- Дополнительный подвод СОЖ гибким шлангом;
- Концевые выключатели крышек;
- Световой указатель линии распила.