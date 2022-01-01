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JET MBS-1321VS Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-1321VS Ленточнопильный станок
    Арт. jet_206
    JET MBS-1321VS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1321VS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1321VS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1321VS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1321VS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1321VS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1321VS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1321VS Ленточнопильный станок

      JET MBS-1321VS Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_206

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		750
      Габариты, мм
      		2130x825x1400
      Высота стола, мм
      		812
      Размер пильной ленты, мм
      		34x1.1x4100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Особенности:
        • Поворотная на 45° пильная рама;
        • Полуавтоматическая система подъема консоли после отрезки на заданную высоту;
        • Плавная регулировка опускания консоли с точной шкалой;
        • Плавная регулировка скорости резания;
        • Быстропереставляемая зажимная губка тисков;
        • Большие шкивы с пружинным индикатором натяжения полотна;
        • Встроенная система подвода СОЖ с двойным поливом;
        • Удобный доступ для обслуживания станка и очистки от стружки;
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 34х1,1х4100 мм, 3/4TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Гидравлическая система подъёма/опускания пильной рамы;
        • Ременный привод с вариатором;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Система подвода СОЖ;
        • Дополнительный подвод СОЖ гибким шлангом;
        • Концевые выключатели крышек;
        • Световой указатель линии распила.