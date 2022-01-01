JET MBS-1318FA Ленточнопильный станок с ЧПУ

Модель MBS-1318FA представляет ленточнопильный станок с числовым программным управлением. Оборудование используется для промышленной серийной обработки под прямым углом металлических круглых заготовок диаметром 330 мм. Допустимая площадь сечения прямоугольных заготовок для обработки под углом 90 градусов составляет 330х460 мм. Станок имеет механизм поворота консоли вправо на 45 градусов, позволяющий вести обработку заготовок диаметром до 280 мм. Ленточнопильный станок рассчитан на автоматический цикл работы, имеет необходимые системы привода основных узлов и агрегатов, управляемых с пульта управления. Модель оснащена системой ЧПУ, обеспечивающей автоматическое выполнение всех процессов. Наличие памяти позволяет вести запись технологии обработки, повышая производительность работы.

Особенности:

станок-автомат;

наличие системы ЧПУ;

наличие памяти для записи технологического процесса;

полный рабочий цикл;

система гидравлики;

управление рабочим процессом с пульта управления;

наличие в конструкции вторых тисков для подачи заготовок;

тензометр для определения силы натяжения полотна;

система подачи СОЖ. Комплектация: