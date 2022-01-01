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Пила ленточная Jet HBS-916W 380В
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Ленточные станки по дереву
    Пила ленточная Jet HBS-916W 380В
    Арт. ОТХ00026
    Пила ленточная Jet HBS-916W 380В

      Пила ленточная Jet HBS-916W 380В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. ОТХ00026

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		1650х710х1700
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ленточнопильный станок Jet HBS-916W - это мощный и производительный станок для распиловки изделий из сталей, а также сплавов цветных металлов различного профиля. Подъем и опускание осуществляется гидроцилиндром, что дает плавность ходи, без перегрузок рабочих узлов и двигателя. Скорость резания переключается плавно, в зависимости от материала и задачи . Быстрозажимные тиски легко фиксируют деталь одним поротом рычага. Станок имеет систему подачи охлаждающей жидкости, которая исключает перегрев полотна, тем самым продлевая его срок службы. Панель управления установленная прямо на консоли ленточнопильного станка Jet HBS-916W обеспечивает максимальный контроль над инструментом во время распила. Быстрозажимные тиски с регулируемыми губками позволяют крепко зафиксировать обрабатываемую деталь. Большой маховик со встроенной шкалой позволяет быстро и легко производить натяжение пильной ленты.

        Преимущества

        • Гидравлическая система для плавного опускания рабочей консоли
        • Закаленный червяк с бронзовым колесом значительно увеличивает срок эксплуатации всего оборудования
        • 4 скорости позволяют работать с различными материалами
        • Двигатель выключается сам после распила
        • Система СОЖ для более качественного реза
        • Съемный поддон предназначен для сбора и легкой утилизации образующейся стружки
        • Концевой упор с регулировкой для массового производства
        • Надежный двигатель для стабильной работы на повышенных оборотах