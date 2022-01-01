JET HBS-1319V Ленточнопильный станок
Арт. jet_197
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|450
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Габариты, мм
|2030x750x1280
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Размер пильной ленты, мм
|27x0.9x3810
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Макс. диаметр заготовки, мм
|330
Станок относится к классу станков с гидроразгрузкой. На станке установлен перепускной цилиндр, который управляется с рукоятки на пульте управления, и позволяет регулировать скорость опускания пильной рамы. После окончания распила срабатывает конечник, отключается вращение пильного полотна.
Оператор вручную поднимает пильную раму на нужную величину, устанавливает заготовку и, повторно, запускает станок в работу. Рама станка имеет внушительный вес, и пружина, установленная для компенсации веса, заметно облегчает и помогает поднимать раму.
Особенности:
- Модель с гидроразгрузкой;
- Конструкция американского типа;
- Управление подъемом и опускание консоли осуществляется вручную;
- Механические тиски;
- Наличие вариатора для плавной регулировки скорости движения полотна;
- Система подачи СОЖ;
- Длина ленточного полотна 3810 мм.
- Биметаллическое ленточное полотно;
- Регулируемый концевой упор;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Ручные тиски;
- Закрытая подставка с системой СОЖ.