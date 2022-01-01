JET HBS-1319V Ленточнопильный станок

Станок относится к классу станков с гидроразгрузкой. На станке установлен перепускной цилиндр, который управляется с рукоятки на пульте управления, и позволяет регулировать скорость опускания пильной рамы. После окончания распила срабатывает конечник, отключается вращение пильного полотна.

Оператор вручную поднимает пильную раму на нужную величину, устанавливает заготовку и, повторно, запускает станок в работу. Рама станка имеет внушительный вес, и пружина, установленная для компенсации веса, заметно облегчает и помогает поднимать раму.

Особенности:

Модель с гидроразгрузкой;

Конструкция американского типа;

Управление подъемом и опускание консоли осуществляется вручную;

Механические тиски;

Наличие вариатора для плавной регулировки скорости движения полотна;

Система подачи СОЖ;

Длина ленточного полотна 3810 мм.