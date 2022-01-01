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JET HBS-1319V Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET HBS-1319V Ленточнопильный станок
    Арт. jet_197
    JET HBS-1319V Ленточнопильный станок

      JET HBS-1319V Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_197

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		450
      Габариты, мм
      		2030x750x1280
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9x3810
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		330
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станок относится к классу станков с гидроразгрузкой. На станке установлен перепускной цилиндр, который управляется с рукоятки на пульте управления, и позволяет регулировать скорость опускания пильной рамы. После окончания распила срабатывает конечник, отключается вращение пильного полотна.

        Оператор вручную поднимает пильную раму на нужную величину, устанавливает заготовку и, повторно, запускает станок в работу. Рама станка имеет внушительный вес, и пружина, установленная для компенсации веса, заметно облегчает и помогает поднимать раму. 

        Особенности:

        • Модель с гидроразгрузкой;
        • Конструкция американского типа;      
        • Управление подъемом и опускание консоли осуществляется вручную;
        • Механические тиски;
        • Наличие вариатора для плавной регулировки скорости движения полотна;
        • Система подачи СОЖ;
        • Длина ленточного полотна 3810 мм.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Ручные тиски;
        • Закрытая подставка с системой СОЖ.