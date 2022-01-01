JET ELITE EHB-270DSVIP полуавтоматический ленточнопильный станок

Станок EHB-270DSVIP относится к станкам специальной серии JET ELITE, к серии предъявляются особые требования. Очень много внимания уделяется комплектующим, конструкции, сборки и, самое главное, тестированию станка.

Максимальный диаметр пиления заготовки при угле в 90 градусов составляет 270 мм, рама установлена на подшипник и способна поворачиваться вправо до 45 градусов и отпиливать заготовку диаметром 240 мм, но и имеет возможность поворота до 60 градусов влево, при этом максимальный диаметр уменьшится до 140 мм.

Станок полуавтомат, оператору необходимо устанавливать заготовку, продвигать ее, по мере необходимости, все остальное делается с пульта. На тисках установлен гидроцилиндр, который поджимает заготовку во время резания и обеспечивает ход тисков в диапазоне +/- 10 мм.

Скорость опускания регулируется так же на пульте управления, по окончанию распила рама поднимается самостоятельно на верх до конечника. Величину подъема можно регулировать, передвигая конечник на нужную величину. Скорость вращения полотна регулируется плавно, так же с пульта, скорость отображается на цифровом дисплее от 20 до 85 метров в минуту. За плавность регулировки отвечает частотник.

На станке установлен двигатель мощностью 1,5 кВт. Вращение от движка передается на червячный редуктор, который увеличивает момент и понижает скорость вращения в десятки раз, редуктор вращает чугунные шкивы, на которые установлено полотно шириной 27 мм и длиной 3160 мм. Полотно зажато в направляющие. Направляющие обеспечивают перпендикулярность полотна по отношению к заготовке за счет подшипников и твердосплавных сухарей. Через направляющие подается СОЖ, которая обеспечивает охлаждение заготовки и вывод стружки из зоны реза.