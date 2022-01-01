JET ELITE EHB-350DSVIP полуавтоматический ленточнопильный станок

Полуавтоматический станок от компании JET EHB-350DSVIP предназначен для пиления заготовок диаметром до 350 мм. Станок европейского типа, что означает наличие консольной рамы и возможность поворота рамы влево на 45 градусов и вправо до 60 градусов включительно. Сама рама установлена на подшипнике легко вращается, быстро фиксируется и имеет шкалу с точностью до одного градуса. На раму навешивается вся необходимая для пиления атрибутика.

Двигатель мощностью 1,5 кВт, понижающий редуктор, чугунные шкивы, устройство натяжки полотна, само полотно, длиной 3880 мм и шириной 34 мм, направляющие. Все это необходимо поднимать и опускать. Станок оснащен полноценной гидравлической системой. Плавность опускания регулируется на лицевой панели станка с помощью барашка, а подъем осуществляется автоматически, после окончания распила, ровно, до заданной величины.

Заданную величину показывает флажок, и рама поднимается точно на величину заготовки + 5 мм, что позволяет сократить холостые хода рамы. Оператору необходимо продвинуть заготовку, и, вновь, запустить цикл. Гидроцилиндр, установленный на тисках, надежно зафиксирует заготовку. Для качественного пиления на станке необходимо правильно подбирать режимы резания и полотно, это размер зубьев и их тип.

Плавная регулировка скорости вращения полотна гарантирует точное попадание в режим, т.к. скорость регулируется частотником от 20 до 85 м/мин, с точностью в 1 метр в минуту. Соблюдайте все условия, пользуйтесь правильный и качественным оборудование и Ваш рез будет на 100% качественным.