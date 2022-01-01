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JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В
    Арт. jet_13942
    JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В
    JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В
    JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В
    JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В
    JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В
    JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В
    JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В
      JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В
      JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В
      JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В
      JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В
      JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В
      JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В
      JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В

      JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13942

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		65
      Габариты, мм
      		500x440x804
      Длина ленты, мм
      		2000
      Скорость ленты, м/с
      		29
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ленточный шлифовальный станок JBSM-75 производства компании JET рассчитан на завершающую обработку заготовок. С его помощью можно снять заусенцы, отшлифовать сварные швы, а также придать детали требуемую шероховатость. Он будет востребован на небольших металлообрабатывающих производствах, автосервисах, частных ремонтных мастерских. Поскольку данная модель ориентирована на небольшие производства,  привод JBSM-75 рассчитан на работу от сети 220В и может быть подключен к обычной бытовой розетке. Для удобства работы и расширения сфер применения станка инженеры JET применили оригинальное техническое решение: угол наклона рамы можно изменять в пределах от - 10 до +30°. Изделие оснащено несколькими устройствами безопасности. Наиболее опасная зона над ведомым роликом защищена специальным прозрачным экраном. Когда нет необходимости в шлифовке длинномерных заготовок верхнюю часть ленты можно закрыть крышкой.  Особенности:

        • Предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов и т.п.
        • Ширина обработки 75 мм
        • Легко регулируемый угол наклона рамы
        • Большой ассортимент шлифовальных лент различной зернистости и основы
        • 2 патрубка для подключения пылеотсоса
        • Прорезиненные натяжные ролики исключают проскальзывание абразивной ленты
        • Съемная верхняя крышка для обработки длинных заготовок