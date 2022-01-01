JET JBSM-75 Ленточный шлифовальный станок 230В

Ленточный шлифовальный станок JBSM-75 производства компании JET рассчитан на завершающую обработку заготовок. С его помощью можно снять заусенцы, отшлифовать сварные швы, а также придать детали требуемую шероховатость. Он будет востребован на небольших металлообрабатывающих производствах, автосервисах, частных ремонтных мастерских. Поскольку данная модель ориентирована на небольшие производства, привод JBSM-75 рассчитан на работу от сети 220В и может быть подключен к обычной бытовой розетке. Для удобства работы и расширения сфер применения станка инженеры JET применили оригинальное техническое решение: угол наклона рамы можно изменять в пределах от - 10 до +30°. Изделие оснащено несколькими устройствами безопасности. Наиболее опасная зона над ведомым роликом защищена специальным прозрачным экраном. Когда нет необходимости в шлифовке длинномерных заготовок верхнюю часть ленты можно закрыть крышкой. Особенности:

Предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов и т.п.

Ширина обработки 75 мм

Легко регулируемый угол наклона рамы

Большой ассортимент шлифовальных лент различной зернистости и основы

2 патрубка для подключения пылеотсоса

Прорезиненные натяжные ролики исключают проскальзывание абразивной ленты

Съемная верхняя крышка для обработки длинных заготовок