JET HVBS-812RK Ленточнопильный станок

Модель HVBS-812RK представляет собой ленточнопильный станок американского типа, позволяющий осуществлять распил металлических заготовок под разными углами, максимального диаметра 200 мм под прямым углом и 127 мм под углом в 45 градусов. Станок используется в промышленных условиях для серийного производства. Станок оборудован пильной тяжелой рамой, приводимой в движение с помощью системы гидроразгрузки. Наличие гидроцилиндра позволяет создать необходимое прижимное действие рамы на обрабатываемую заготовку, регулировать скорость подачи рамы в зону резания. Станок имеет быстрозажимные тиски, позволяющие осуществлять быструю установку заготовок. Путем поворота губок тисков устанавливается необходимый угол распила, регулируемый непосредственно показания шкалы.

Особенности:

конструкция американского типа;

ременная передача для смены скорости движения ленточного полотна;

система гидроразгрузки;

система подачи СОЖ, имеется сосок для точной подачи охлаждающей жидкости в зону резания;

наличие быстрозажимных тисков. Комплектация: