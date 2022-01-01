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JET HVBS-812RK Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET HVBS-812RK Ленточнопильный станок
    Арт. jet_182
    JET HVBS-812RK Ленточнопильный станок

      JET HVBS-812RK Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_182

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		160
      Габариты, мм
      		1250x440x1100
      Высота стола, мм
      		640
      Размер пильной ленты, мм
      		20x0.9x2362
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель HVBS-812RK представляет собой ленточнопильный станок американского типа, позволяющий осуществлять распил металлических заготовок под разными углами, максимального диаметра 200 мм под прямым углом и 127 мм под углом в 45 градусов. Станок используется в промышленных условиях для серийного производства. Станок оборудован пильной тяжелой рамой, приводимой в движение с помощью системы гидроразгрузки. Наличие гидроцилиндра позволяет создать необходимое прижимное действие рамы на обрабатываемую заготовку, регулировать скорость подачи рамы в зону резания. Станок имеет быстрозажимные тиски, позволяющие осуществлять быструю установку заготовок. Путем поворота губок тисков устанавливается необходимый угол распила, регулируемый непосредственно показания шкалы.

        Особенности:

        • конструкция американского типа;
        • ременная передача для смены скорости движения ленточного полотна;
        • система гидроразгрузки;
        • система подачи СОЖ, имеется сосок для точной подачи охлаждающей жидкости в зону резания;
        • наличие быстрозажимных тисков.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно 20x0,9x2362 мм, 8/12TPI;
        • Система гидроразгрузки;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Система подачи СОЖ.