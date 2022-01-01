JET HVBS-812RK Ленточнопильный станок
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|160
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Габариты, мм
|1250x440x1100
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Высота стола, мм
|640
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Размер пильной ленты, мм
|20x0.9x2362
Модель HVBS-812RK представляет собой ленточнопильный станок американского типа, позволяющий осуществлять распил металлических заготовок под разными углами, максимального диаметра 200 мм под прямым углом и 127 мм под углом в 45 градусов. Станок используется в промышленных условиях для серийного производства. Станок оборудован пильной тяжелой рамой, приводимой в движение с помощью системы гидроразгрузки. Наличие гидроцилиндра позволяет создать необходимое прижимное действие рамы на обрабатываемую заготовку, регулировать скорость подачи рамы в зону резания. Станок имеет быстрозажимные тиски, позволяющие осуществлять быструю установку заготовок. Путем поворота губок тисков устанавливается необходимый угол распила, регулируемый непосредственно показания шкалы.
Особенности:
- конструкция американского типа;
- ременная передача для смены скорости движения ленточного полотна;
- система гидроразгрузки;
- система подачи СОЖ, имеется сосок для точной подачи охлаждающей жидкости в зону резания;
- наличие быстрозажимных тисков.
- Биметаллическое ленточное полотно 20x0,9x2362 мм, 8/12TPI;
- Система гидроразгрузки;
- Регулируемый концевой упор;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Система подачи СОЖ.