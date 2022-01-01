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JET MBS-1014W Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-1014W Ленточнопильный станок
    Арт. jet_195
    JET MBS-1014W Ленточнопильный станок

      JET MBS-1014W Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_195

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		485
      Габариты, мм
      		1750x660x1100
      Высота стола, мм
      		635
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9x3300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ленточнопильный станок MBS-1014W представляет модель американского типа, используемую для промышленного производства. Особенность станка заключается в наличии поворотной пильной рамы, обеспечивающей пиление заготовок под разными углами. Угол поворота консоли составляет 45 градусов. Допустимый диаметр обрабатываемой заготовки под углом 90 градусов составляет 250 мм. Установка пильной рамы под углом 45 градусов позволяет вести обработку заготовок диаметром до 225 мм. Для получения необходимого угла распила, конструкция станка оборудована механическими тисками.

        Особенности:

        • конструкция станка американского типа, с поворотной консолью;
        • переставляемые губки тисков;
        • система гидроразгрузки;
        • ременной привод;
        • работа станка в режиме 4-х скоростей;
        • система подачи СОЖ;
        • пульт управления вынесен на консоль.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х3300 мм, 4/6 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Гидравлическая система подачи;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Система подвода СОЖ;
        • Быстропереставляемая губка тисков;
        • Концевые выключатели крышек.