JET MBS-1014W Ленточнопильный станок
Арт. jet_195
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|485
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Габариты, мм
|1750x660x1100
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Высота стола, мм
|635
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Размер пильной ленты, мм
|27x0.9x3300
Ленточнопильный станок MBS-1014W представляет модель американского типа, используемую для промышленного производства. Особенность станка заключается в наличии поворотной пильной рамы, обеспечивающей пиление заготовок под разными углами. Угол поворота консоли составляет 45 градусов. Допустимый диаметр обрабатываемой заготовки под углом 90 градусов составляет 250 мм. Установка пильной рамы под углом 45 градусов позволяет вести обработку заготовок диаметром до 225 мм. Для получения необходимого угла распила, конструкция станка оборудована механическими тисками.
Особенности:
- конструкция станка американского типа, с поворотной консолью;
- переставляемые губки тисков;
- система гидроразгрузки;
- ременной привод;
- работа станка в режиме 4-х скоростей;
- система подачи СОЖ;
- пульт управления вынесен на консоль.
- Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х3300 мм, 4/6 TPI;
- Регулируемый концевой упор;
- Гидравлическая система подачи;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Система подвода СОЖ;
- Быстропереставляемая губка тисков;
- Концевые выключатели крышек.