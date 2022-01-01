JET MBS-1014W Ленточнопильный станок

Ленточнопильный станок MBS-1014W представляет модель американского типа, используемую для промышленного производства. Особенность станка заключается в наличии поворотной пильной рамы, обеспечивающей пиление заготовок под разными углами. Угол поворота консоли составляет 45 градусов. Допустимый диаметр обрабатываемой заготовки под углом 90 градусов составляет 250 мм. Установка пильной рамы под углом 45 градусов позволяет вести обработку заготовок диаметром до 225 мм. Для получения необходимого угла распила, конструкция станка оборудована механическими тисками.

Особенности:

конструкция станка американского типа, с поворотной консолью;

переставляемые губки тисков;

система гидроразгрузки;

ременной привод;

работа станка в режиме 4-х скоростей;

система подачи СОЖ;

пульт управления вынесен на консоль.