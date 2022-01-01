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JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 230В
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 230В
    Арт. jet_13943
    JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 230В
    JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 230В
    JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 230В
    JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 230В
      JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 230В
      JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 230В
      JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 230В
      JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 230В

      JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 230В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13943

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		80
      Габариты, мм
      		500x440x804
      Длина ленты, мм
      		2000
      Скорость ленты, м/с
      		29
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      •  JBSM-150 - универсальный ленточный шлифовальный станок. Он предназначен для окончательной шлифовки готовых деталей или заготовок, обработки сварных швов, снятия ржавчины и заусенцев. Особенности:
        • Предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов и т.п.;
        • Ширина обработки 150 мм;
        • Легко регулируемый угол наклона рамы;
        • Большой ассортимент шлифовальных лент различной зернистости и основы;
        • 2 патрубка для подключения пылеотсоса;
        • Прорезиненные натяжные ролики исключают проскальзывание абразивной ленты;
        • Съемная верхняя крышка для обработки длинных заготовок.
        Комплектация:
        • Шлифовальная лента зернистостью 60;
        • Регулируемый упор;
        • Защитный экран.