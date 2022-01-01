JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 230В

Предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов и т.п.;

Ширина обработки 150 мм;

Легко регулируемый угол наклона рамы;

Большой ассортимент шлифовальных лент различной зернистости и основы;

2 патрубка для подключения пылеотсоса;

Прорезиненные натяжные ролики исключают проскальзывание абразивной ленты;

Съемная верхняя крышка для обработки длинных заготовок.

Шлифовальная лента зернистостью 60;

Регулируемый упор;

Защитный экран.

JBSM-150 - универсальный ленточный шлифовальный станок. Он предназначен для окончательной шлифовки готовых деталей или заготовок, обработки сварных швов, снятия ржавчины и заусенцев.