JET JBSM-150 Ленточный шлифовальный станок 230В
Арт. jet_13943
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|80
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Габариты, мм
|500x440x804
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Длина ленты, мм
|2000
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Скорость ленты, м/с
|29
- JBSM-150 - универсальный ленточный шлифовальный станок. Он предназначен для окончательной шлифовки готовых деталей или заготовок, обработки сварных швов, снятия ржавчины и заусенцев. Особенности:
- Предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов и т.п.;
- Ширина обработки 150 мм;
- Легко регулируемый угол наклона рамы;
- Большой ассортимент шлифовальных лент различной зернистости и основы;
- 2 патрубка для подключения пылеотсоса;
- Прорезиненные натяжные ролики исключают проскальзывание абразивной ленты;
- Съемная верхняя крышка для обработки длинных заготовок.
- Шлифовальная лента зернистостью 60;
- Регулируемый упор;
- Защитный экран.