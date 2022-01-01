JET J-350V Ленточнопильный станок

JET 350V представляет собой модель ленточнопильного станка, разработанного для использования в домашних условиях, для мелкосерийного производства на предприятиях. Тяжелая литая пильная рама обеспечивает необходимое прижимное усилие в момент пиления. Наличие пружины позволяет компенсировать усилие оператора при подъеме и опускании пильной рамы. Станок рассчитан на обработку круглых заготовок диаметром до 150 мм. Модель имеет поворотную раму, соответствуя европейскому типу. Шкала позволяет осуществить точную установку рамы в диапазоне 0-60 градусов. Опускание рамы осуществляется непосредственно оператором.

Особенности:

станок европейского типа;

ручное опускание пильной рамы;

небольшой вес, удобные габариты;

распил круглых и профильных заготовок под разным углом;

регулировка движения ленточного полотна.