JET J-350V Ленточнопильный станок
Арт. jet_172
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|30
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Габариты, мм
|1000x430x495
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Размер пильной ленты, мм
|13x0.65x1735
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Макс. диаметр заготовки, мм
|150
JET 350V представляет собой модель ленточнопильного станка, разработанного для использования в домашних условиях, для мелкосерийного производства на предприятиях. Тяжелая литая пильная рама обеспечивает необходимое прижимное усилие в момент пиления. Наличие пружины позволяет компенсировать усилие оператора при подъеме и опускании пильной рамы. Станок рассчитан на обработку круглых заготовок диаметром до 150 мм. Модель имеет поворотную раму, соответствуя европейскому типу. Шкала позволяет осуществить точную установку рамы в диапазоне 0-60 градусов. Опускание рамы осуществляется непосредственно оператором.
Особенности:
- станок европейского типа;
- ручное опускание пильной рамы;
- небольшой вес, удобные габариты;
- распил круглых и профильных заготовок под разным углом;
- регулировка движения ленточного полотна.
- Биметаллическое ленточное полотно М42 13х0,65х1735 мм, 10/14 TPI;
- Регулируемый концевой упор.