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JET J-350V Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET J-350V Ленточнопильный станок
    Арт. jet_172
    JET J-350V Ленточнопильный станок
    JET J-350V Ленточнопильный станок
    JET J-350V Ленточнопильный станок
    JET J-350V Ленточнопильный станок
      JET J-350V Ленточнопильный станок
      JET J-350V Ленточнопильный станок
      JET J-350V Ленточнопильный станок
      JET J-350V Ленточнопильный станок

      JET J-350V Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_172

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		30
      Габариты, мм
      		1000x430x495
      Размер пильной ленты, мм
      		13x0.65x1735
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • JET 350V представляет собой модель ленточнопильного станка, разработанного для использования в домашних условиях, для мелкосерийного производства на предприятиях. Тяжелая литая пильная рама обеспечивает необходимое прижимное усилие в момент пиления. Наличие пружины позволяет компенсировать усилие оператора при подъеме и опускании пильной рамы. Станок рассчитан на обработку круглых заготовок диаметром до 150 мм. Модель имеет поворотную раму, соответствуя европейскому типу. Шкала позволяет осуществить точную установку рамы в диапазоне 0-60 градусов. Опускание рамы осуществляется непосредственно оператором.

        Особенности:

        • станок европейского типа;
        • ручное опускание пильной рамы;
        • небольшой вес, удобные габариты;
        • распил круглых и профильных заготовок под разным углом;
        • регулировка движения ленточного полотна.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 13х0,65х1735 мм, 10/14 TPI;
        • Регулируемый концевой упор.