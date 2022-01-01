Станок ленточнопильный Stalex BS-85

На ручных леночнопильных станках, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы - остановка пилы – подъем рамы) осуществляется оператором вручную. Станок Stalex BS-85 позволяет делать распилы заготовок диаметром до 85 мм. Станок с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +45°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила. Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила, размером 13х0,65х1325 мм. Данная модель оснащена стационарными тисками, для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, за счет вращения маховика, подача заготовки - также вручную. Станок предназначен для обработки небольшого количества металла, данная модель находит широкое применение в бытовом использовании, штучном производстве, а также на стройплощадках и в мастерских. Небольшой вес и компактные габариты станка делают его мобильным и дают возможность транспортировать одному человеку.