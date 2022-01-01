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Станок ленточнопильный Stalex BS-912B
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Ленточные пилы по металлу
    Станок ленточнопильный Stalex BS-912B
    Арт. stalex_106
    Станок ленточнопильный Stalex BS-912B

      Станок ленточнопильный Stalex BS-912B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_106

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		230
      Габариты, мм
      		1540х590х1150
      Размер пильной ленты, мм
      		27х0.9х2655
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		229
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Стандартная модель мобильного ленточнопильного станка, разработана для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением. Станок позволяет делать распилы заготовок диаметром до 230 мм в полуавтоматическом режиме с ручным возвратом пильной рамы в первоначальное положение. 

        Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндрами подач, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. 

        Станок Stalex BS-912B имеет поворот губок тисков, для пиления под углом необходимо изменять угол установки тисков. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Мобильность станков позволяет использовать их на производстве непосредственно там, где это необходимо. Станки находят широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве. Система СОЖ в стандартной комплектации, регулировка скорости осуществляется с помощью ступенчатого шкива (4 режима скорости). 

        Особенности:

        • высокая производительность; • высокое качество, точность распилки и узкая ширина пропила; • высокая стойкость инструмента; • малая энергоёмкость;  • легкость и простота в обслуживания. 