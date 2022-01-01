Станок ленточнопильный Stalex BS-912B

Стандартная модель мобильного ленточнопильного станка, разработана для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением. Станок позволяет делать распилы заготовок диаметром до 230 мм в полуавтоматическом режиме с ручным возвратом пильной рамы в первоначальное положение.

Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндрами подач, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила.

Станок Stalex BS-912B имеет поворот губок тисков, для пиления под углом необходимо изменять угол установки тисков. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Мобильность станков позволяет использовать их на производстве непосредственно там, где это необходимо. Станки находят широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве. Система СОЖ в стандартной комплектации, регулировка скорости осуществляется с помощью ступенчатого шкива (4 режима скорости).

Особенности:

• высокая производительность; • высокое качество, точность распилки и узкая ширина пропила; • высокая стойкость инструмента; • малая энергоёмкость; • легкость и простота в обслуживания.