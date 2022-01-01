Станок ленточнопильный Stalex BS-712N

Стандартная модель мобильного ленточнопильного станка, разработана для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением. Станок позволяет делать распилы заготовок диаметром до 180 мм в полуавтоматическом режиме с ручным возвратом пильной рамы в первоначальное положение. Пила опускается под собственным весом. Cтанок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндрами подач, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. Станкам не требуется подключение к источнику сжатого воздуха. Станок Stalex BS-712N, имеет поворот губок тисков, для пиления под углом необходимо изменять угол установки тисков, предназначен для использования на малых и средних предприятиях по производству металлических конструкций. Система СОЖ в стандартной комплектации. Модель Stalex BS-712N реализует все преимущества ленточнопильных станков: • высокая производительность • высокое качество, точность распилки и узкая ширина пропила • высокая стойкость инструмента • малая энергоёмкость • легкость и простота в обслуживания