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Станок ленточнопильный Stalex BS-712N
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Ленточные пилы по металлу
    Станок ленточнопильный Stalex BS-712N
    Арт. stalex_103
    Станок ленточнопильный Stalex BS-712N

      Станок ленточнопильный Stalex BS-712N

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_103

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		145
      Габариты, мм
      		1250х450х1150
      Размер пильной ленты, мм
      		20х0.9х2362
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		178
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Стандартная модель мобильного ленточнопильного станка, разработана для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением. Станок позволяет делать распилы заготовок диаметром до 180 мм в полуавтоматическом режиме с ручным возвратом пильной рамы в первоначальное положение. Пила опускается под собственным весом. Cтанок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндрами подач, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. Станкам не требуется подключение к источнику сжатого воздуха. Станок Stalex BS-712N, имеет поворот губок тисков, для пиления под углом необходимо изменять угол установки тисков, предназначен для использования на малых и средних предприятиях по производству металлических конструкций. Система СОЖ в стандартной комплектации. Модель Stalex BS-712N реализует все преимущества ленточнопильных станков: • высокая производительность • высокое качество, точность распилки и узкая ширина пропила • высокая стойкость инструмента • малая энергоёмкость • легкость и простота в обслуживания