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Станок полуавтоматический двухколонный Stalex TGK-4235
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Ленточные пилы по металлу
    Станок полуавтоматический двухколонный Stalex TGK-4235
    Арт. stalex_10019
    Станок полуавтоматический двухколонный Stalex TGK-4235

      Станок полуавтоматический двухколонный Stalex TGK-4235

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_10019

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		775
      Габариты, мм
      		2130х1150х1730
      Высота стола, мм
      		668
      Размер пильной ленты, мм
      		34х1.1х4115
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Stalex TGK-4235 является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 350 мм и прямоугольной заготовки 350x350 мм под углом 90°. Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра по которой вверх-вниз перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию. На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск». В стандартную комплектацию входят:
        • ленточнопильный станок;
        • ленточнопильное полотно установленное на станке;
        • регулируемый упор - 250 мм;
        • вспомогательный стол с роликом подачи, перед тисками.
        Основные элементы:
        • Угол пиления заготовок 90°.
        • Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
        • Станок управляется трёхфазным двигателем.
        • Предохранительные концевики на кожухе маховика и на лезвии, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
        • Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
        • Термозащита электродвигателя.
        • Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно.
        • Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок.
        • Увеличенная скорость подачи до касания материала.
        • 2 скорости вращения полотна.
        • Подсветка зоны резания.
        • Зубчатый привод.
        • Гидравлическое натяжение полотна.
        • Автоматическое отключение при завершении резки.