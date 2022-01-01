Станок ленточнопильный автоматический Pilous ARG 260 CF-NC Servo Automat

Плавная регулировка угла поворота от 0 до 45, с возможностью работы, как в ручном, так и в автоматических режимах;

Несущие компоненты выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;

Современная конструкция рамы позволяет резать крупные заготовки как перпендикулярно, так и под углом;

Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;

Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы;

Бесшумный привод с необслуживаемым червячным мотором-редуктором;

Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;

Контроль натяжения ленточного полотна и аварийное выключение станка в случае разрыва полотна;

Станок прост в использовании благодаря эргономическому размещению на поворотном пульте элементов управления (электрических и гидравлических).

Полностью автоматический ленточнопильный станок предназначен для пиления больших серий заготовок в условиях поточного беспрерывного производства, включая обработку труднообрабатываемых материалов и заготовок с большим сплошным сечением. Станок оборудован новой системой управления и сервоприводом для подачи заготовок. Сервопривод с прецизионной ШВП обеспечивает максимальную точность и скорость подачи, даже при отрезке заготовок большой длины. Предусмотрена возможность выбора скорости подачи заготовок: 27, 42 или 50 мм/сек. Максимальная длина единичного хода равна 500 мм. Поворотный пульт управления оснащен большим цветным сенсорным дисплеем. Система ЧПУ управляет всеми функциями станка, позволяет записывать более 60 индивидуальных программ резки с беспрерывным переходом от одной к другой. Предусмотрена возможность записи комментариев к каждой программе, например, номер чертежа или имя изделия. Предусмотрена возможность задания программ процессов резки для различного числа заготовок с разными размерами при беспрерывной работе. Станок может работать как в автоматическом и полу-автоматическом, так и в ручном режимах. Зажим тисков, подача и подъем пильной рамы в заданную позицию, в соответствии с размерами деталей, производится гидравлической системой. «Плавающие» подающие тиски компенсируют изогнутость заготовок по длине и обеспечивают неизменную точность позиционирования. Регулирование давления зажима подающих и основных тисков включено в базовую комплектацию. Высокие показатели производительности достигаются также вследствие использования частотного регулирования привода вращения пилы, что позволяет плавно регулировать скорость резания от 15 до 90 м/мин, что также многократно увеличивает точность реза и стойкость ленточной пилы. Максимальная точность подачи и резки обеспечивается очень жесткой конструкцией станка, наличием массивных основных узлов, отлитых из серого чугуна и жесткой рамы подающего механизма. Крупногабаритная тумба и массивные узлы крепления рамы, большая поверхность загрузочной зоны стола делают работу станка абсолютно стабильной и точной даже при обработке очень крупных заготовок. Станок, в базовой комплектации оснащается съемным контейнером для стружки или, опционально, конвейером для сбора стружки. Особенности и преимущества: