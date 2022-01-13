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Заточной электрический станок Энкор Корвет Эксперт 496
5.0
1
10 200 ₽
Станки для заточки инструмента и ножей
  • Персональная скидка
Заточной электрический станок Энкор Корвет Эксперт 496
Арт. X1314010444
5.0
1
Заточной электрический станок Энкор Корвет Эксперт 496
Заточной электрический станок Энкор Корвет Эксперт 496
Заточной электрический станок Энкор Корвет Эксперт 496
Заточной электрический станок Энкор Корвет Эксперт 496
  • Персональная скидка
Заточной электрический станок Энкор Корвет Эксперт 496
Заточной электрический станок Энкор Корвет Эксперт 496
Заточной электрический станок Энкор Корвет Эксперт 496
Заточной электрический станок Энкор Корвет Эксперт 496

Заточной электрический станок Энкор Корвет Эксперт 496

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  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. X1314010444
5.0
1

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Напряжение сети, В
220
Посадочный диаметр первого круга, мм
32
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Заточной станок Энкор Корвет Эксперт 496 94960 стабильно и долго работает без перегрева благодаря двигателю асинхронного типа. Подшипники высокого качества отличаются устойчивостью к износу и деформации. Литое чугунное основание способствует устойчивости модели, а также снижению вибрации в процессе заточки. Один из экранов оснащается увеличивающей линзой.

    Преимущества

    • Параметры 2 ламп подсветки - 10 Вт, 12 В
    • Режим работы заточного станка Энкор Корвет Эксперт 496 94960 - 30 минут
    • Высокая точность геометрических размеров литого корпуса и вала ротора
    • Жесткая станина
    • Ванночка для охлаждения инструмента при заточке