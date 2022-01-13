Заточной электрический станок Энкор Корвет Эксперт 496

Преимущества

Параметры 2 ламп подсветки - 10 Вт, 12 В

Режим работы заточного станка Энкор Корвет Эксперт 496 94960 - 30 минут

Высокая точность геометрических размеров литого корпуса и вала ротора

Жесткая станина

Ванночка для охлаждения инструмента при заточке

Заточной станок Энкор Корвет Эксперт 496 94960 стабильно и долго работает без перегрева благодаря двигателю асинхронного типа. Подшипники высокого качества отличаются устойчивостью к износу и деформации. Литое чугунное основание способствует устойчивости модели, а также снижению вибрации в процессе заточки. Один из экранов оснащается увеличивающей линзой.