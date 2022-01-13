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Заточной электрический станок Энкор Корвет Эксперт 496
Арт. X1314010444
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|32
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- Заточной станок Энкор Корвет Эксперт 496 94960 стабильно и долго работает без перегрева благодаря двигателю асинхронного типа. Подшипники высокого качества отличаются устойчивостью к износу и деформации. Литое чугунное основание способствует устойчивости модели, а также снижению вибрации в процессе заточки. Один из экранов оснащается увеличивающей линзой.
Преимущества
- Параметры 2 ламп подсветки - 10 Вт, 12 В
- Режим работы заточного станка Энкор Корвет Эксперт 496 94960 - 30 минут
- Высокая точность геометрических размеров литого корпуса и вала ротора
- Жесткая станина
- Ванночка для охлаждения инструмента при заточке