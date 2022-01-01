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Точильные станки

Заточные станки с шлифовальной лентой

Найдено: 3 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить заточные станки с шлифовальной лентой в городе Ярославль по цене от 5890 до 40399 рублей. В наличии более 3 наименований. Заточные станки с шлифовальной лентой можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Точильно-шлифовальный станок Patriot BG 150L, 150 вт
4 990 ₽
Точильно-шлифовальный станок Patriot BG 150L, 150 вт
Станок для заточки инструмента Энкор Корвет-487, 2850 об/мин
3 350 ₽
Станок для заточки инструмента Энкор Корвет-487, 2850 об/мин
Точильный станок Интерскол Т-200/350, мощность: 350 вт
7 850 ₽
Точильный станок Интерскол Т-200/350, мощность: 350 вт
Точильный станок Интерскол Т-150/150, мощность: 150 вт
4 920 ₽
Точильный станок Интерскол Т-150/150, мощность: 150 вт
Станок для заточки инструмента P.I.T. МАСТЕР PBG125-C1, 2950 об/мин
3 350 ₽
Станок для заточки инструмента P.I.T. МАСТЕР PBG125-C1, 2950 об/мин
Универсальный станок Вихрь СЗМ-65, мощность: 60 вт
2 331 ₽
Универсальный станок Вихрь СЗМ-65, мощность: 60 вт
Станок для заточки инструмента Ставр СЗЭ-200/450П, 2950 об/мин
6 590 ₽
Станок для заточки инструмента Ставр СЗЭ-200/450П, 2950 об/мин
Станок для заточки инструмента Ставр СЗЭ-150/250 М, 2950 об/мин
4 599 ₽
Станок для заточки инструмента Ставр СЗЭ-150/250 М, 2950 об/мин
Станок для заточки инструмента Crown CT13546L, 2840 об/мин
6 890 ₽
Станок для заточки инструмента Crown CT13546L, 2840 об/мин
Точильно-шлифовальный станок Энкор Корвет Эксперт-482
6 800 ₽
Точильно-шлифовальный станок Энкор Корвет Эксперт-482
Станок для заточки инструмента Makita GB 602, 2850 об/мин
13 319 ₽
Станок для заточки инструмента Makita GB 602, 2850 об/мин
Универсальный станок STURM BG6010S, мощность: 100 вт
2 969 ₽
Универсальный станок STURM BG6010S, мощность: 100 вт
Станок для заточки инструмента ЭНКОР Корвет-488, 2850 об/мин
3 900 ₽
Станок для заточки инструмента ЭНКОР Корвет-488, 2850 об/мин
Станок с шлифовальной лентой Metabo BS 175, 500 вт
40 399 ₽
Станок с шлифовальной лентой Metabo BS 175, 500 вт
Станок для заточки инструмента Crown CT13547L, 350 вт, 2840 об/мин
8 990 ₽
Станок для заточки инструмента Crown CT13547L, 350 вт, 2840 об/мин
Точильно-шлифовальный станок Crown CT13545L, 170 вт
5 190 ₽
Точильно-шлифовальный станок Crown CT13545L, 170 вт
Станок для заточки инструмента Вихрь ТС-400, 2950 об/мин
4 890 ₽
Станок для заточки инструмента Вихрь ТС-400, 2950 об/мин
Точильный станок Зубр ЗТШМ-150/200У, мощность: 350 вт
6 299 ₽
Точильный станок Зубр ЗТШМ-150/200У, мощность: 350 вт
Универсальный станок PATRIOT BG 110, мощность: 100 вт
5 349 ₽
Универсальный станок PATRIOT BG 110, мощность: 100 вт
Универсальный станок ET JDC-200, мощность: 750 вт
30 000 ₽
Универсальный станок ET JDC-200, мощность: 750 вт
Станок с шлифовальной лентой ЗУБР ЗТШМ-150/686Л
5 890 ₽
Станок с шлифовальной лентой ЗУБР ЗТШМ-150/686Л
Универсальный станок Patriot BG 100, мощность: 96 вт
3 490 ₽
Универсальный станок Patriot BG 100, мощность: 96 вт
Станок с шлифовальной лентой Elitech СТ 300РС
10 740 ₽
Станок с шлифовальной лентой Elitech СТ 300РС
Точильно-шлифовальный станок Elitech CT 600C, 600 вт
6 971 ₽
Точильно-шлифовальный станок Elitech CT 600C, 600 вт
Станок для заточки инструмента Kolner KBG 150F, 150 вт
3 730 ₽
Станок для заточки инструмента Kolner KBG 150F, 150 вт
Станок для заточки инструмента P.I.T. PBG150-C1, 300 вт, 2950 об/мин
3 799 ₽
Станок для заточки инструмента P.I.T. PBG150-C1, 300 вт, 2950 об/мин
Станок для заточки инструмента Bosch GBG 35-15
13 860 ₽
Станок для заточки инструмента Bosch GBG 35-15
Станок для заточки инструмента Kolner KBG 150/250, 2950 об/мин
3 402 ₽
Станок для заточки инструмента Kolner KBG 150/250, 2950 об/мин