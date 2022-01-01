Этот раздел предлагает модели универсальных полировальных ленточных инструментов. Высокая скорость оборотов абразивного элемента станков превосходно подходит для шлифовки и заточки ножей, сверл. Точила с шлифлентой сделаны из надежных материалов, поэтому отлично выдерживают работу под длительным напряжением.

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