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Точильные станки

Универсальные точильные станки

Найдено: 5 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить универсальные точильные станки в городе Ярославль по цене от 2331 до 30000 рублей. В наличии более 5 наименований. Универсальные точильные станки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Станок заточной Metabo DS 175, 500 вт
25 599 ₽
Станок заточной Metabo DS 175, 500 вт
Станок заточной Энкор Корвет Эксперт 496, 370 вт
10 200 ₽
Станок заточной Энкор Корвет Эксперт 496, 370 вт
Станок заточной для инструмента и ножей Энкор Корвет-487, 250 вт
3 350 ₽
Станок заточной для инструмента и ножей Энкор Корвет-487, 250 вт
Точило Энергомаш ТС1-150, 280 вт, число оборотов: 2950 об/мин
3 920 ₽
Точило Энергомаш ТС1-150, 280 вт, число оборотов: 2950 об/мин
Точило шлифовальное P.I.T. МАСТЕР PBG125-C1, 200 вт, 2950 об/мин
3 350 ₽
Точило шлифовальное P.I.T. МАСТЕР PBG125-C1, 200 вт, 2950 об/мин
Точило шлифовальное Ставр СЗЭ-200/450П, 450 вт, 2950 об/мин
6 590 ₽
Точило шлифовальное Ставр СЗЭ-200/450П, 450 вт, 2950 об/мин
Точило шлифовальное Ставр СЗЭ-150/250 М, 250 вт, 2950 об/мин
4 599 ₽
Точило шлифовальное Ставр СЗЭ-150/250 М, 250 вт, 2950 об/мин
Точило шлифовальное Crown CT13546L, 250 вт, 2840 об/мин
6 890 ₽
Точило шлифовальное Crown CT13546L, 250 вт, 2840 об/мин
Станок заточной Энкор Корвет Эксперт-482, 250 вт, 2850 об/мин
6 800 ₽
Станок заточной Энкор Корвет Эксперт-482, 250 вт, 2850 об/мин
Станок заточной для инструмента Makita GB 602, 250 вт
13 319 ₽
Станок заточной для инструмента Makita GB 602, 250 вт
Станок заточной для инструмента STURM BG6010S, 100 вт
2 969 ₽
Станок заточной для инструмента STURM BG6010S, 100 вт
Станок заточной для инструмента и ножей ЭНКОР Корвет-488, 300 вт
3 900 ₽
Станок заточной для инструмента и ножей ЭНКОР Корвет-488, 300 вт
Станок точильный Энкор Корвет-489, 350 вт, 2850 об/мин
4 350 ₽
Станок точильный Энкор Корвет-489, 350 вт, 2850 об/мин
Станок заточной Metabo BS 175, 500 вт
40 399 ₽
Станок заточной Metabo BS 175, 500 вт
Станок точильный Вихрь ТС-200, 200 вт, 2950 об/мин
3 090 ₽
Станок точильный Вихрь ТС-200, 200 вт, 2950 об/мин
Точило шлифовальное Crown CT13547L, 350 вт, 2840 об/мин
8 990 ₽
Точило шлифовальное Crown CT13547L, 350 вт, 2840 об/мин
Точило шлифовальное Crown CT13545L, 170 вт, 2840 об/мин
5 190 ₽
Точило шлифовальное Crown CT13545L, 170 вт, 2840 об/мин
Станок заточной для инструмента Вихрь ТС-400, 400 вт
4 890 ₽
Станок заточной для инструмента Вихрь ТС-400, 400 вт
Станок заточной Metabo DS 125, 200 вт
14 199 ₽
Станок заточной Metabo DS 125, 200 вт
Точило Elitech CT 600C, 600 вт, число оборотов: 2850 об/мин
6 971 ₽
Точило Elitech CT 600C, 600 вт, число оборотов: 2850 об/мин
Точило шлифовальное P.I.T. PBG150-C1 МАСТЕР, 300 вт, 2950 об/мин
3 799 ₽
Точило шлифовальное P.I.T. PBG150-C1 МАСТЕР, 300 вт, 2950 об/мин
Точило шлифовальное Kolner KBG 150/250, 250 вт, 2950 об/мин
3 402 ₽
Точило шлифовальное Kolner KBG 150/250, 250 вт, 2950 об/мин