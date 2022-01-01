В этой категории магазина можно приобрести станки, предназначенные для затачивания изделий из металла. Это портативные специализированные аппараты, которые подойдут и для дома, и для работы. Оснащенные дисковым точилом, станки обеспечивают качественную заточку кромок лезвий ножей, пильных цепей, а также пил и сверл.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить универсальные точильные станки в городе Ярославль по цене от 2331 до 30000 рублей. В наличии более 5 наименований. Универсальные точильные станки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.