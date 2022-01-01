Заточный станок с диаметром круга 300 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 77 584 рубля до 85 000 рублей. В наличии более 2 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.