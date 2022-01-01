Очищающие салфетки
9 товаров
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- 30 ₽сухие, 100 шт.Тип: сухиеФорма салфетки: квадратнаяКоличество слоев, шт: 1Гипоаллергенные: НетУпаковка: целлофан
- 100 ₽влажные, 100 шт.Тип: влажныеФорма салфетки: прямоугольнаяГипоаллергенные: НетУпаковка: мягкая упаковкаКоличество в упаковке, шт: 100
- 119 ₽влажные, 80 шт.Тип: влажныеФорма салфетки: прямоугольнаяГипоаллергенные: НетУпаковка: мягкая упаковка с крышкойКоличество в упаковке, шт: 80
- 25 ₽сухие, 100 шт.Тип: сухиеФорма салфетки: квадратнаяКоличество слоев, шт: 1Гипоаллергенные: НетУпаковка: целлофан
- 155 ₽влажные, 72 шт.Тип: влажныеФорма салфетки: прямоугольнаяГипоаллергенные: ДаУпаковка: мягкая упаковка с крышкойКоличество в упаковке, шт: 72
- 80 ₽сухие, 400 шт.Тип: сухиеФорма салфетки: квадратнаяКоличество слоев, шт: 1Гипоаллергенные: НетУпаковка: целлофан
- 155 ₽влажные, 70 шт.Тип: влажныеФорма салфетки: прямоугольнаяКоличество слоев, шт: 1Гипоаллергенные: НетУпаковка: мягкая упаковка с крышкой
- 155 ₽влажные, 50 шт.Тип: влажныеФорма салфетки: прямоугольнаяГипоаллергенные: НетУпаковка: мягкая упаковкаКоличество в упаковке, шт: 50
- Нет в наличии
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить очищающие салфетки в городе Ярославль по цене от 25 до 990 рублей. В наличии более 9 наименований. Очищающие салфетки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.