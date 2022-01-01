Очистка рук
12 товаров
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- 35 ₽0.1 лТип: хлоргексидинОбъем, л: 0.1
- 180 ₽Тип: антисептик
- 18 ₽Тип: мылоВес, кг: 1
- 350 ₽0.2 л, 1 шт.Тип: антисептикОбъем, л: 0.2Количество в упаковке, шт: 1
- 39 ₽Тип: мылоВес, кг: 0.2
- 860 ₽5 л, 1 шт.Тип: мылоОбъем, л: 5Количество в упаковке, шт: 1Вес, кг: 5.25
- Нет в наличииТип: мыло
- Нет в наличииТип: мыло
- Нет в наличииТип: антисептикВес, кг: 0.02
- Нет в наличииТип: мылоВес, кг: 0.3
- Нет в наличии4 шт.Тип: мылоКоличество в упаковке, шт: 4Вес, кг: 0.4
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить очистка рук в городе Ярославль по цене от 14 до 860 рублей. В наличии более 12 наименований. Очистка рук можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.